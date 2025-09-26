85 حافلة وأكثر من 300 نقطة توقف لخدمة المناطق الحيوية بالشرقية

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن وظائف شاغرة في البنك الإسلامي فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية
أكد مدير النقل العام في أمانة المنطقة الشرقية م. عبد الرحمن الدخيل، أن هناك أكثر من 300 نقطة توقف لخدمة المناطق الحيوية وتلبية احتياجات المستفيدين.
وتابع خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية أن الأمانة لديها أسطول مكون من 85 حافلة بتشغيل على مدار 18 ساعة يوميًا، ويتم الاستفادة من الخدمة من خلال نقاط التوقف في جوجل ماب.
وتابع أن نقاط التوقف تخدم المناطق الحيوية مثل الملاعب والمستشفيات، لافتا إلى أن النقل العام يلبي حاجة التنقل لتخفيف الازدحام المروري، من خلال خدمة ربع مليون راكب.