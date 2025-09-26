Icon

85 حافلة وأكثر من 300 نقطة توقف لخدمة المناطق الحيوية بالشرقية

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أكد مدير النقل العام في أمانة المنطقة الشرقية م. عبد الرحمن الدخيل، أن هناك أكثر من 300 نقطة توقف لخدمة المناطق الحيوية وتلبية احتياجات المستفيدين.

وتابع خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية أن الأمانة لديها أسطول مكون من 85 حافلة بتشغيل على مدار 18 ساعة يوميًا، ويتم الاستفادة من الخدمة من خلال نقاط التوقف في جوجل ماب.

وتابع أن نقاط التوقف تخدم المناطق الحيوية مثل الملاعب والمستشفيات، لافتا إلى أن النقل العام يلبي حاجة التنقل لتخفيف الازدحام المروري، من خلال خدمة ربع مليون راكب.

السعودية اليوم