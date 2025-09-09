9 أنواع.. شروط الانضمام إلى جمعية GOSI وآلية التسجيل

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
استعرضت التأمينات الاجتماعية اليوم الجمعة شروط الانضمام إلى جمعية GOSI.
وقالت التأمينات ردًا على استفسارات بشأن شروط الانضمام إلى جمعية GOSI عبر منصة إكس:
•أن يكون المشترك متقاعدا (مدني/عسكري/قطاع خاص).
•ألا يزيد العمر عن ٧٥ سنة.
•ألا يتجاوز الاستقطاع ٢٥٪ من المعاش التقاعدي.
ولفتت إلى أن المشترك المستثنى تطبق عليه الأنظمة الحالية دون تغيير، وتم تعديل السن النظامية والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش التقاعدي بشكل تدريجي، وللمزيد من التفاصيل يمكن زيارة المنصة التوعوية عبر الرابط: هنا.
فيما يوفر المنتج 9 أنواع من الجمعيات تتراوح قيمتها ما بين 3000 إلى 40 ألف ريال، مما يوفر للمتقاعدين حلولًا مرنة ومتنوعة، لافتة إلى إمكانية المشاركة في أكثر من جمعية في حال كان المشترك مؤهلًا لذلك، كما يمكن للمشارك الانسحاب من الجمعية قبل اكتمال مقاعد التسجيل فيها أو قبل تفعيلها.
وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن التسجيل في المنتج متاح فقط من خلال تطبيق GOSI، حيث يمكن للمتقاعد اختيار الجمعية التي يريد الانضمام إليها، والشهر الذي يريد الانضمام فيه، وإكمال بقية الخطوات، لافتة إلى وجود فريق دعم عملاء للرد على استفسارات المشتركين وتقديم المساعدة لهم.
ويأتي إطلاق “جمعية GOSI” تأكيدًا لالتزام التأمينات الاجتماعية بأن تكون شريكًا لكل جيل وفي كل خطوة، من خلال تقديم خدمات وحلول تأمينية متجددة تلبي احتياجات المتقاعدين وتسهم في رفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة.