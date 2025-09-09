Icon

لتحقيق السلامة المرورية

9 حالات تستدعي إعطاء أفضلية المرور

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٦ صباحاً
9 حالات تستدعي إعطاء أفضلية المرور
المواطن - فريق التحرير

حددت الإدارة العامة للمرور، 9 حالات تستدعي إعطاء أفضلية المرور للمركبات الأخرى، لتحقيق السلامة المرورية.

وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس، أن هذه الحالات تشمل، المشاة أثناء عبورهم المسارات المخصصة لهم، المركبات القادمة من اليمين في تقاطع متساوي الأفضليات، المركبات على الطريق الرئيسي، المركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى عند الدوران للخلف، ووسائل النقل العام عند سيرها في المسارات المخصصة لها.

وتابعت الإدارة العامة للمرور، أن هذه الحالات تشمل كذلك، المركبات بالمسار المراد الانتقال له في حالة السير بمحاذاة هذه المركبات، ومن كان طريقه مفتوحا في حالة إغلاق جزء من الطريق، والمركبات التي بداخل الدوار.

