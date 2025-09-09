9 حالات تستدعي إعطاء أفضلية المرور أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى الـ 9 مساءً كود الطرق السعودي يضع اشتراطات لتعزيز السلامة في مناطق الأعمال طرح 47 مشروعًا عبر منصة استطلاع المواقيت ومساجد الحل.. خدمات متجددة وتجربة ميسرة للحجاج فعاليات Grand Arrival تجمع كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة السرعة على جازان ارتفاع أسعار النفط الأردن: القصف الإسرائيلي على سوريا خرق صارخ للقانون الدولي
حددت الإدارة العامة للمرور، 9 حالات تستدعي إعطاء أفضلية المرور للمركبات الأخرى، لتحقيق السلامة المرورية.
وأوضح المرور، عبر حسابه في منصة إكس، أن هذه الحالات تشمل، المشاة أثناء عبورهم المسارات المخصصة لهم، المركبات القادمة من اليمين في تقاطع متساوي الأفضليات، المركبات على الطريق الرئيسي، المركبات القادمة من الاتجاهات الأخرى عند الدوران للخلف، ووسائل النقل العام عند سيرها في المسارات المخصصة لها.
وتابعت الإدارة العامة للمرور، أن هذه الحالات تشمل كذلك، المركبات بالمسار المراد الانتقال له في حالة السير بمحاذاة هذه المركبات، ومن كان طريقه مفتوحا في حالة إغلاق جزء من الطريق، والمركبات التي بداخل الدوار.
إعطاء أفضلية المرور للمركبات الأخرى يسهم في تحقيق السلامة المرورية.#المرور_السعودي#سلامتك_تهمنا pic.twitter.com/tDeb66h9NQ
— المرور السعودي (@eMoroor) September 9, 2025