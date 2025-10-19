آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني حكومة ميلوني.. ثالث أطول حكومة في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية معرض الجامعات الأمريكية يختتم جولته في المملكة بحضور لافت من الطلبة السعوديين السعودية ترحب بتوقيع باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار السعودية تواصل استعداداتها لتنظيم بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ ضبط 6,043 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سناب شات السعودية تستعرض تجارب الواقع المعزّز في منتدى Joy Forum 2025 مؤتمر MESTRO 2025 يناقش الذكاء الاصطناعي بعلاج الأورام حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعرض لوعكة صحية في عرض البحر انطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي AgentX لتمكين الكفاءات الوطنية
أوضحت الإدارة العامة للمرور أن منصة “أبشر” تتيح للمستخدمين إمكانية المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني وشراء اللوحات المميزة من مختلف مناطق المملكة، بشكل إلكتروني كامل ودون الحاجة إلى زيارة إدارات المرور.
وبيّنت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، خطوات الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، والتي تشمل ما يلي:
-الدخول إلى منصة أبشر.
-اختيار أيقونة “خدماتي”.
-تحديد خدمة “المرور”.
-ثم الدخول إلى “مزاد اللوحات الإلكتروني”.
وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه بعد الدخول إلى الخدمة، تُعرض اللوحات المتاحة للمزايدة حسب نوع لوحات المركبات، بحيث يمكن للمستخدمين المزايدة عليها مباشرة عبر المنصة بكل سهولة وأمان.
وأكدت أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود المرور في التحول الرقمي وتيسير الخدمات المرورية للمواطنين والمقيمين، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريع الخدمات الإلكترونية.