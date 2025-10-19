آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن منصة “أبشر” تتيح للمستخدمين إمكانية المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني وشراء اللوحات المميزة من مختلف مناطق المملكة، بشكل إلكتروني كامل ودون الحاجة إلى زيارة إدارات المرور.

خطوات الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

وبيّنت الإدارة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، خطوات الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، والتي تشمل ما يلي:

-الدخول إلى منصة أبشر.

-اختيار أيقونة “خدماتي”.

-تحديد خدمة “المرور”.

-ثم الدخول إلى “مزاد اللوحات الإلكتروني”.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنه بعد الدخول إلى الخدمة، تُعرض اللوحات المتاحة للمزايدة حسب نوع لوحات المركبات، بحيث يمكن للمستخدمين المزايدة عليها مباشرة عبر المنصة بكل سهولة وأمان.

وأكدت أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود المرور في التحول الرقمي وتيسير الخدمات المرورية للمواطنين والمقيمين، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريع الخدمات الإلكترونية.