أبل تتحرك لإصلاح مشكلة الخدوش في آيفون 17

باشرت شركة أبل تنفيذ سلسلة من الإصلاحات داخل متاجرها حول العالم، استجابة لشكاوى متزايدة من مستخدمين أفادوا بتعرض هواتفهم الجديدة آيفون 17 للخدش بسهولة، خصوصًا في الجزء الخلفي المصنوع من الألمنيوم.

وجاءت هذه التحركات بعد أيام قليلة من إطلاق السلسلة الجديدة، حيث رصدت الشركة تزايدًا في الشكاوى التي ألقت الضوء على مشكلة غير متوقعة في الهواتف.

خدوش آيفون 17

وفي بيان رسمي صدر الأسبوع الماضي، أوضحت أبل أن الخدوش التي أبلغ عنها المستخدمون لا تعود إلى هيكل الهاتف نفسه، بل إلى الحوامل المغناطيسية المستخدمة لعرض الأجهزة داخل المتاجر.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الحوامل تحتوي على حلقات معدنية قد تتقشر مع الاستخدام المتكرر، مما يترك آثارًا على ظهر الهاتف يمكن إزالتها بسهولة بالتنظيف.

ولمعالجة المشكلة، بدأت الشركة بتجهيز الطاولات المخصصة لعرض هواتف آيفون التجريبية بمواد واقية وناعمة للحد من الاحتكاك المباشر، إلى جانب استبدال الحلقات المعدنية بأخرى مصنوعة من السيليكون لتقليل فرص حدوث الخدوش.

كما قامت أبل بتحديث جدول صيانة الهواتف المعروضة، ووجهت موظفي المتاجر باستخدام محلول خاص لتنظيف الأجهزة بدقة وإزالة أي بقايا أو آثار ناتجة عن الحوامل.