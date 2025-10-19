أتربة مثارة ورياح نشطة على شرورة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أتربة مثارة، على محافظة شرورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بمسافة تتراوح بين (3 – 5) كلم.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الشرقية من المملكة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض.