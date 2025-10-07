Icon

أتربة ورياح على منطقة تبوك حتى السادسة 

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من حالة أتربة مثارة تشمل منطقة تبوك ومحافظة تيماء، يصاحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية يتراوح بين 3 إلى 5 كيلومترات.

وأوضح المركز عبر منصة إكس أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، خصوصًا قائدي المركبات على الطرق المتأثرة بانعدام أو تدنٍ في الرؤية.

