التدريبات الرياضية تقلل الإحساس بالجوع قصة تؤكد أهمية مصداقية المؤثرين على مواقع التواصل 5 حالات تُلزم قائد المركبة بالجانب الأيمن للطريق حساب المواطن: إيداع الدعم الخميس محاكمة محمد رمضان بسبب أغنية أتربة ورياح على منطقة تبوك حتى السادسة زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب الفلبين ارتفاع أسعار الذهب اليوم ترامب يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الشاحنات المستوردة النفط يواصل الارتفاع
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من حالة أتربة مثارة تشمل منطقة تبوك ومحافظة تيماء، يصاحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية يتراوح بين 3 إلى 5 كيلومترات.
وأوضح المركز عبر منصة إكس أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، خصوصًا قائدي المركبات على الطرق المتأثرة بانعدام أو تدنٍ في الرؤية.