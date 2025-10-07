أتربة ورياح على منطقة تبوك حتى السادسة 

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، من حالة أتربة مثارة تشمل منطقة تبوك ومحافظة تيماء، يصاحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية يتراوح بين 3 إلى 5 كيلومترات.

وأوضح المركز عبر منصة إكس أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السادسة مساءً، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، خصوصًا قائدي المركبات على الطرق المتأثرة بانعدام أو تدنٍ في الرؤية.