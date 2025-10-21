أحماض أمينية في لحوم البقر والأسماك تسبب الاكتئاب

اكتشف فريق من الباحثين في إسبانيا نوعًا من الأحماض الأمينية، يوجد في بعض الأغذية مثل لحوم البقر والأسماك، يسبب أعراض الاكتئاب لدى البشر.

وأكد الباحثون من معهد أبحاث الطب الحيوي في جيرونا وجامعة بومبيو فابر في برشلونة أن تناول وجبات غذائية غنية بالحمض الذي يسمى “البرولين” مثل الجيلاتين ولحوم البقر وبعض الأسماك يزيد من احتمال الإصابة بأعراض الاكتئاب.

وفي إطار الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية “Cell Metabolism”، قاس الباحثون كمية ونوعية الأحماض الأمينية التي يتناولها المتطوعون في التجربة مع إخضاعهم لاستبيان لتقييم مدى شعورهم بالاكتئاب.

وصرّح طبيب الغدد الصماء ورئيس قسم العلوم الطبية في مستشفى جيرونا فيرناديز ريال قائلًا: “لقد اندهشنا من الصلة بين حمض البرولين وأعراض الاكتئاب لدى المتطوعين الذين شاركوا في الاستبيان”.

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني “سايتيك ديلي” المتخصص في الأبحاث العلمية أن تحليلات الدم التي أجريت للمتطوعين أكدت الارتباط بين الاكتئاب وبين زيادة مستويات البلازما والبرولين في الدم، مشيرًا إلى أن هذه النتائج أظهرت تأثير حمض البرولين في الحالة المزاجية للأشخاص الذين يحصلون عليه، وهي علاقة لم تكن تؤخذ في الاعتبار خلال الدراسات التي تتعلق بالاكتئاب.