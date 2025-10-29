حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق “التطوير الدفاعي” تنضم لعضوية برنامج التعاون الصناعي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية برعاية وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض 5 شروط لتغيير الاسم الأول عبر منصة أبشر حديث جانبي يجمع ولي العهد مع ترمب الابن في مبادرة مستقبل الاستثمار بقيادة القوات البحرية.. قوة الواجب المختلطة تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة أحمد الشرع من الرياض: السعودية بقيادة ولي العهد مفتاح سوريا نحو العالم لحظة وصول ولي العهد إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار ولي العهد يستقبل نائب رئيس جمهورية الصين ويستعرضان العلاقات الثنائية الرئيس السوري يستقبل السواحه لمناقشة آفاق الشراكة في الاقتصاد الرقمي بين البلدين
أعاد الرئيس السوري أحمد الشرع، التأكيد على محورية دور السعودية في المنطقة، مشيراً إلى أن الدعم السعودي كان مفتاح سوريا نحو العالم.
وأكد الرئيس الشرع أن العاصمة الرياض باتت تشكل قبلة الاقتصاديين اليوم، موضحا أن رؤية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعد بوصلة المنطقة اقتصادياً.
وتحدث الشرع في جلسة “آفاق سوريا الجديدة” ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار التي تٌعقد بالرياض، إذ قال:” السعودية بلدُ ذاهب إلى ازدهار واستقرار وتنمية واسعة، كما أنني منذ فترةٍ طويلة أتابع رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فرؤية 2030 ليست عند حدود السعودية فحسب بل تشمل المنطقة كلها، والتقطنا هذه الرسالة فعندما وصلنا إلى دمشق سارعنا إلى المجئ للرياض”.
في الإطار ذاته، كشف أحمد الشرع أن بلاده استطاعت جذب استثمارات ضخمة تُقدر قيمتها نحو 28 مليار دولار في الأشهر الستة المنصرمة، موضحاً أن دول خليجية وإقليمية تريد الاستثمار في سوريا، مبيناً أيضاً أن شركات سعودية وقطرية كبرى بدأت في الاستثمار بسوريا متعهداً أيضاً العمل على حماية المستثمرين وفقاً للقوانين.
