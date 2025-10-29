أحمد الشرع من الرياض: السعودية بقيادة ولي العهد مفتاح سوريا نحو العالم

أعاد الرئيس السوري أحمد الشرع، التأكيد على محورية دور السعودية في المنطقة، مشيراً إلى أن الدعم السعودي كان مفتاح سوريا نحو العالم.

وأكد الرئيس الشرع أن العاصمة الرياض باتت تشكل قبلة الاقتصاديين اليوم، موضحا أن رؤية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعد بوصلة المنطقة اقتصادياً.

وتحدث الشرع في جلسة “آفاق سوريا الجديدة” ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار التي تٌعقد بالرياض، إذ قال:” السعودية بلدُ ذاهب إلى ازدهار واستقرار وتنمية واسعة، كما أنني منذ فترةٍ طويلة أتابع رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فرؤية 2030 ليست عند حدود السعودية فحسب بل تشمل المنطقة كلها، والتقطنا هذه الرسالة فعندما وصلنا إلى دمشق سارعنا إلى المجئ للرياض”.

في الإطار ذاته، كشف أحمد الشرع أن بلاده استطاعت جذب استثمارات ضخمة تُقدر قيمتها نحو 28 مليار دولار في الأشهر الستة المنصرمة، موضحاً أن دول خليجية وإقليمية تريد الاستثمار في سوريا، مبيناً أيضاً أن شركات سعودية وقطرية كبرى بدأت في الاستثمار بسوريا متعهداً أيضاً العمل على حماية المستثمرين وفقاً للقوانين.