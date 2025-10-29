Icon

حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق  Icon "التطوير الدفاعي" تنضم لعضوية برنامج التعاون الصناعي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية Icon برعاية وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض Icon 5 شروط لتغيير الاسم الأول عبر منصة أبشر Icon حديث جانبي يجمع ولي العهد مع ترمب الابن في مبادرة مستقبل الاستثمار Icon بقيادة القوات البحرية.. قوة الواجب المختلطة تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة Icon أحمد الشرع من الرياض: السعودية بقيادة ولي العهد مفتاح سوريا نحو العالم Icon لحظة وصول ولي العهد إلى مقر مبادرة مستقبل الاستثمار Icon ولي العهد يستقبل نائب رئيس جمهورية الصين ويستعرضان العلاقات الثنائية Icon الرئيس السوري يستقبل السواحه لمناقشة آفاق الشراكة في الاقتصاد الرقمي بين البلدين Icon

أكد أن رؤية السعودية تعد بوصلة المنطقة اقتصادياً

أحمد الشرع من الرياض: السعودية بقيادة ولي العهد مفتاح سوريا نحو العالم

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤١ مساءً
أحمد الشرع من الرياض: السعودية بقيادة ولي العهد مفتاح سوريا نحو العالم
المواطن - فريق التحرير

أعاد الرئيس السوري أحمد الشرع، التأكيد على محورية دور السعودية في المنطقة، مشيراً إلى أن الدعم السعودي كان مفتاح سوريا نحو العالم.

وأكد الرئيس الشرع أن العاصمة الرياض باتت تشكل قبلة الاقتصاديين اليوم، موضحا أن رؤية السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعد بوصلة المنطقة اقتصادياً.

وتحدث الشرع في جلسة “آفاق سوريا الجديدة” ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار التي تٌعقد بالرياض، إذ قال:” السعودية بلدُ ذاهب إلى ازدهار واستقرار وتنمية واسعة، كما أنني منذ فترةٍ طويلة أتابع رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فرؤية 2030 ليست عند حدود السعودية فحسب بل تشمل المنطقة كلها، والتقطنا هذه الرسالة فعندما وصلنا إلى دمشق سارعنا إلى المجئ للرياض”.

في الإطار ذاته، كشف أحمد الشرع أن بلاده استطاعت جذب استثمارات ضخمة تُقدر قيمتها نحو 28 مليار دولار في الأشهر الستة المنصرمة، موضحاً أن دول خليجية وإقليمية تريد الاستثمار في سوريا، مبيناً أيضاً أن شركات سعودية وقطرية كبرى بدأت في الاستثمار بسوريا متعهداً أيضاً العمل على حماية المستثمرين وفقاً للقوانين.

