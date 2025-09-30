أخضر الناشئين يفوز على قطر ويتأهل لنهائي كأس الخليج

وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية أمطار رعدية وسيول على عدة مناطق حتى الأحد المقبل وظائف شاغرة بـ هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة لدى شركة NOV وظائف هندسية شاغرة في شركة ساتورب وظائف شاغرة بـ مجموعة صافولا وظائف شاغرة لدى بنك D360 الرقمي قمر التربيع الأول يزيّن سماء السعودية
فاز المنتخب السعودي على نظيره القطري بنتيجة (1-2) في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم, على إستاد حمد الكبير وذلك في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج لكرة القدم لمنتخبات الناشئين تحت 17 عامًا.
وتقدم المنتخب القطري بالهدف الوحيد عن طريق اللاعب آدم فريخ في الدقيقة (29)، فيما أحرز ثنائية المنتخب السعودي كل من محمد مؤيد وعبدالرحمن سفياني في الدقيقتين (82) و(85).
وشهدة المواجهة إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء على حارس المنتخب السعودي عبدالرحمن العتيبي في الدقيقة (45).
وضرب المنتخب السعودي موعدًا في النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل مع الفائز من مواجهة العراق والإمارات.
منتخبنا الوطني يتأهل لنهائي كأس الخليج للناشئين تحت 17 سنة، بعد فوزه على المنتخب القطري بنتيجة 2-1#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/zvgabkyLzf
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 30, 2025