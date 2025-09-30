أخضر الناشئين يفوز على قطر ويتأهل لنهائي كأس الخليج

فاز المنتخب السعودي على نظيره القطري بنتيجة (1-2) في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم, على إستاد حمد الكبير وذلك في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج لكرة القدم لمنتخبات الناشئين تحت 17 عامًا.

أخضر الناشئين في النهائي

وتقدم المنتخب القطري بالهدف الوحيد عن طريق اللاعب آدم فريخ في الدقيقة (29)، فيما أحرز ثنائية المنتخب السعودي كل من محمد مؤيد وعبدالرحمن سفياني في الدقيقتين (82) و(85).

وشهدة المواجهة إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء على حارس المنتخب السعودي عبدالرحمن العتيبي في الدقيقة (45).

وضرب المنتخب السعودي موعدًا في النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل مع الفائز من مواجهة العراق والإمارات.