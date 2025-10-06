أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخ فرنسا

استيقظ الشارع الفرنسي اليوم الاثنين، على حدث فاجأ الناس والطبقة السياسية أيضاً، حيث أعلن قصر الإليزيه استقالة رئيس الوزراء يباستيان لوكورنو وحكومته بعد ساعات قليلة من استلامه المنصب.

فقد قدمت الحكومة استقالتها، ما ينذر بتعميق الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد، ولم يبق أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 3 خيارات:

أزمة سياسية بفرنسا

أولها: استقالته هو شخصياً وهذه مستبعدة حالياً على الأقل.

ثانياً: حلّ الجمعية الوطنية أي مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكّرة، مع العلم أن هذا لن يضمن له غالبية نيابية بل سيكون ذلك مغامرة جديدة.

ثالثا: يكمن بتكليف شخصية جديدة لتشكيل الحكومة، محاولاً بذلك الهروب إلى الأمام دون أي تغيير بالواقع، خصوصاً أن الكتلتين النيابيّتين الوازنتين من أحزاب اليسار وحزب أقصى اليمين، ستكونان بالمرصاد لأية حكومة لا تنفّذ مطالبهما، ما يعني أن ماكرون إما أن يصبح رهينة لهما أو أن تسقط حكوماته بشكل متكرر، ويكون ذلك أزمة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا الحديث.

يذكر أن ماكرون كان عيّن مساء الأحد حكومة جديدة، برئاسة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، في محاولة لانتشال البلاد من أزمتها السياسية المستمرة، إذ أُعلن التشكيل الوزاري الجديد بعد نحو شهر من تعيين لوكورنو، وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.

وتولى برونو لو مير، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد بين عامي 2017 و2024، حقيبة الدفاع، فيما عُيّن رولان ليسكيور وزيراً للاقتصاد، في مهمة صعبة تتعلق بإعداد خطة الموازنة.

فيما احتفظ عدد من الوزراء الرئيسيين بمناصبهم، إذ بقي جان-نويل بارو وزيراً للخارجية، بحسب بيان الرئاسة.

كما استمر برونو ريتايو في وزارة الداخلية، بعد أن تعهد بمواجهة الهجرة غير الشرعية، فيما بقي جيرالد دارمانان وزيراً للعدل.

أما رشيدة داتي، وزيرة الثقافة التي تواجه محاكمة بتهم فساد العام المقبل، فقد احتفظت أيضاً بمنصبها.