أسعار العقود الآجلة للذهب تتجاوز 4 آلاف دولار للأونصة لأول مرة

تجاوزت أسعار العقود الآجلة للذهب سعر 4 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى في ظل زيادة الطلب على المعدن الثمين.
ووصل سعر العقود الآجلة للذهب في نيويورك إلى (4003) دولارات للأونصة، فيما ارتفع السعر الحالي للذهب إلى (3960.6) دولارًا لأونصة تروي، وهي وحدة قياس الذهب.
وترتفع أسعار الذهب بشكل حاد عندما يبحث المستثمرون عن استثمارات آمنة لأموالهم.