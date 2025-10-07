Icon

في ظل تزايد الطلب

أسعار العقود الآجلة للذهب تتجاوز 4 آلاف دولار للأونصة لأول مرة

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٩ مساءً
أسعار العقود الآجلة للذهب تتجاوز 4 آلاف دولار للأونصة لأول مرة
المواطن - فريق التحرير

تجاوزت أسعار العقود الآجلة للذهب سعر 4 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى في ظل زيادة الطلب على المعدن الثمين.

ارتفاع أسعار الذهب

ووصل سعر العقود الآجلة للذهب في نيويورك إلى (4003) دولارات للأونصة، فيما ارتفع السعر الحالي للذهب إلى (3960.6) دولارًا لأونصة تروي، وهي وحدة قياس الذهب.

وترتفع أسعار الذهب بشكل حاد عندما يبحث المستثمرون عن استثمارات آمنة لأموالهم.

