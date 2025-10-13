Icon

أسعار الفضة تسجل أعلى مستوياتها

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
أسعار الفضة تسجل أعلى مستوياتها
المواطن - واس

سجلت أسعار الفضة أعلى مستوى لها منذ عقود مع تكثيف عمليات البيع على المكشوف في بورصة لندن للمعادن.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الفورية للفضة ارتفع في تعاملات اليوم بنسبة (3.7%) ليزيد على (52) دولارًا للأوقية، متجاوزًا أعلى مستوى له في الأسبوع الماضي، بينما جرى تداول الذهب بالقرب من (4100) دولار، معززًا سلسلة مكاسب قياسية على مدار ثمانية أسابيع.

وارتفع سعر الفضة في العقود الفورية بنسبة (3.6%) إلى (51.97) دولارًا للأوقية، في حين اقترب سعر الذهب من مستوى قياسي جديد مسجلًا (4103.90) دولارات للأوقية.
كما ارتفعت أسعار البلاتين والبلاديوم بأكثر من (4%).

وفي بورصة كومكس بنيوير ارتفعت أسعار العقود الآجلة للفضة بنسبة (7%) إلى (50.56) دولارًا للأوقية.

وكان السعر القياسي السابق للفضة مسجلًا عام 1980 وبلغ (50.35) دولارًا للأوقية.

