أسعار النفط تحافظ على معظم مكاسبها

حافظت أسعار النفط على معظم مكاسبها من الجلسة الماضية في التعاملات المبكرة اليوم، بينما يترقب المستثمرون المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من اليوم أملًا في مؤشرات على انحسار التوتر الذي يخيم على توقعات النمو الاقتصادي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” ثلاثة سنتات، أو 0.05% إلى 64.89 دولارًا للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس”، الوسيط الأمريكي، 11 سنتًا، أو 0.18% إلى 60.37 دولارًا.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 6.86 ملايين برميل إلى 416 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر، مقارنة بتوقعات محللين بانخفاض قدره 211 ألف برميل.