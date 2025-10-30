تعليم نجران يعتمد مواعيد الدوام الشتوي للمدارس الذهب يرتفع مع تراجع الدولار أسعار النفط تحافظ على معظم مكاسبها نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 5% في الربع الثالث وظائف شاغرة بمجموعة التركي في 3 مدن وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة لدى شركة الطائرات المروحية وظائف شاغرة في فروع شركة سير وظائف فنية شاغرة بـ الخطوط السعودية وظائف شاغرة لدى شركة ترشيد
حافظت أسعار النفط على معظم مكاسبها من الجلسة الماضية في التعاملات المبكرة اليوم، بينما يترقب المستثمرون المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق من اليوم أملًا في مؤشرات على انحسار التوتر الذي يخيم على توقعات النمو الاقتصادي.
وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” ثلاثة سنتات، أو 0.05% إلى 64.89 دولارًا للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس”، الوسيط الأمريكي، 11 سنتًا، أو 0.18% إلى 60.37 دولارًا.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام انخفضت 6.86 ملايين برميل إلى 416 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر، مقارنة بتوقعات محللين بانخفاض قدره 211 ألف برميل.