أسعار النفط تقفز 3%

قفزت أسعار النفط بنحو 3% اليوم الخميس مواصلة المكاسب من الجلسة الماضية إذ بدأ المشترون في الهند إعادة النظر في مشترياتهم من النفط الروسي بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسيتين الكبيرتين روسنفت ولوك أويل على خلفية الصراع في أوكرانيا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.94 دولار أو 3.1% إلى 64.53 دولار بحلول الساعة 04:28 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.89 دولار أو 3.2% إلى 60.39دولار.

وأبدت الولايات المتحدة استعدادها لاتخاذ المزيد من الإجراءات وحثت في الوقت نفسه موسكو على الموافقة الفورية على وقف إطلاق نار في الحرب الروسية في أوكرانيا.

وظل الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقاوم لأشهر ضغوط أعضاء الكونغرس لفرض عقوبات على قطاع الطاقة، على أمل أن توافق روسيا على إنهاء القتال في أوكرانيا. لكن مع عدم وجود نهاية في الأفق، قال إنه شعر أن الوقت قد حان.