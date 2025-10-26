أطعمة شائعة تخفض ضغط الدم خلال أسبوعين

أوضحت دراسة جديدة أن خضاراً شائعاً يمكنه أن يخفض ضغط الدم لدى كبار السن. فوفقاً لما نشرته صحيفة “ذا إندبندنت” The Independent نقلاً عن دورية Free Radical Biology and Medicine، يمكن لعصير الشمندر خفض ضغط الدم لدى من تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر عن طريق تثبيط البكتيريا الضارة المحتملة في الفم.

وقام فريق من العلماء في “جامعة إكستر” بمقارنة استجابات الشباب وكبار السن لعصير الشمندر الغني بالنترات الغذائية. يحول الجسم هذه النترات إلى أكسيد النيتريك، مما يساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتوسيعها وخفض ضغط الدم.

شرب عصير الشمندر

شملت الدراسة 39 بالغاً دون سن 30 عاماً، و36 شخصاً في الستينيات والسبعينيات من العمر. لمدة أسبوعين، أُعطيت كل مجموعة جرعات من عصير الشمندر.

وبعد استراحة لمدة أسبوعين، تناول خلالها المشاركون غسول فم مطهر يومياً، أُعطيت المجموعات عصيراً وهمياً مزال منه النترات لمدة أسبوعين. واستخدم الباحثون تسلسل الجينات لتحليل البكتيريا الموجودة في الفم بعد كل مرحلة من التجربة.

وفي كلتا المجموعتين، تغير ما يسمى بالميكروبيوم الفموي، وهو النظام البيئي المعقد للكائنات الدقيقة في الفم، بعد شرب العصير الغني بالنترات، على الرغم من اختلاف التأثيرات. ولدى كبار السن، لوحظ أنه كان هناك انخفاض في البكتيريا الشائعة التي يمكن أن تسبب العدوى أحياناً، وزيادة في البكتيريا المفيدة للصحة.

انخفاض ضغط الدم

كما اكتشف الباحثون أن المجموعة الأكبر سناً شهدت انخفاضاً في ضغط الدم بعد شرب العصير الغني بالنترات لمدة أسبوعين. وقال بروفيسور آندي جونز، من “جامعة إكستر”: “تظهر هذه الدراسة أن الأطعمة الغنية بالنترات تغير ميكروبيوم الفم بطريقة يمكن أن تقلل الالتهابات، بالإضافة إلى خفض ضغط الدم لدى كبار السن. وهذا يمهد الطريق لدراسات أوسع نطاقاً لاستكشاف تأثير عوامل نمط الحياة والجنس البيولوجي على كيفية استجابة الناس لمكملات النترات الغذائية”.

وأضافت البروفيسورة آني فانهاتالو، من “جامعة إكستر”: “نعلم أن اتباع نظام غذائي غني بالنترات له فوائد صحية، وأن كبار السن ينتجون كمية أقل من أكسيد النيتريك مع تقدمهم في السن. كما أنهم يميلون إلى التعرض لارتفاع ضغط الدم، والذي قد يرتبط بمضاعفات القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية”.

فوائد صحية كبيرة

ويمكن أن يكون لتشجيع كبار السن على تناول المزيد من الخضراوات الغنية بالنترات فوائد صحية كبيرة على المدى الطويل.

أما الخبر السار فهو أنه إذا كان الشخص لا يحب الشمندر، فهناك العديد من البدائل الغنية بالنترات مثل السبانخ والجرجير والشمر والكرفس والكرنب.

وقال دكتور لي بينيستون، المدير المساعد للشراكات الصناعية والبحث والتطوير التعاوني في مجلس أبحاث العلوم البيولوجية والبيئية BBSRC: “يعد هذا البحث مثالاً رائعاً على كيفية مساعدة العلوم البيولوجية في فهم الروابط المعقدة بين النظام الغذائي والميكروبيوم والشيخوخة الصحية بشكل أفضل. ومن خلال الكشف عن كيفية تأثير النترات الغذائية على بكتيريا الفم وضغط الدم لدى كبار السن، تفتح الدراسة آفاقاً جديدة لتحسين صحة الأوعية الدموية من خلال التغذية”.