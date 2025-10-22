Icon

صحة وطب‎

أعراض خشونة مفاصل الركبة وأسبابها

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أن خشونة مفاصل الركبة تُعدّ من الحالات الشائعة التي تنتج عن تآكل الغضاريف التي تغطي سطح العظام داخل المفصل، مما يؤدي إلى احتكاك العظام ببعضها وظهور أعراض تؤثر على الحركة وجودة الحياة.

وفي إنفوجراف توعوي نشرته المدينة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، بيّنت أبرز أعراض خشونة مفاصل الركبة، والتي تشمل:

أعراض خشونة مفاصل الركبة

-ألم وتصلب في الحركة.

-الشعور بعدم الارتياح أثناء المشي أو الجلوس.

-تورم وانتفاخ متكرر في المفصل.

-صعوبة في أداء المهام اليومية والحركات الاعتيادية.

كما استعرضت المدينة أهم أسباب الإصابة بخشونة الركبة، ومنها:

أسباب الإصابة بخشونة الركبة

-ضعف العضلات وعدم تقويتها بشكل منتظم.

-الكسور حول المفصل.

-الإصابات المتكررة في منطقة الركبة.

-السمنة وزيادة الوزن التي تشكّل عبئًا إضافيًا على المفصل.

وأشارت فهد الطبية إلى أن علاج خشونة الركبة يعتمد على تخفيف الوزن وتجنّب الإصابات المتكررة، إلى جانب العلاج بالحقن داخل المفصل واتباع برنامج لتقوية العضلات المحيطة بالركبة، بما يسهم في تخفيف الأعراض وتحسين القدرة على الحركة.

وأكدت أن تبنّي نمط حياة صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام يسهمان في الوقاية من خشونة المفاصل والحفاظ على مرونتها على المدى الطويل.

