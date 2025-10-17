Icon

أكثر من 13 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال أسبوع

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٣٥ مساءً
المواطن - واس

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم، أن إجمالي أعداد قاصدي وزوار الحرمين الشريفين خلال أسبوع واحد من شهر ربيع الآخر من: 18 / 4 إلى 24 / 4 / 1447هـ، بلغ (13,535,258) زائرًا.

وأفادت الهيئة أن عدد المصلين بالمسجد الحرام بلغ (4,681,002) مصلٍّ، منهم (23,994) مصليًا في حجر إسماعيل (الحطيم)، وبلغ عدد المعتمرين (2,796,561) معتمرًا.

وبيّنت أن عدد المصلين بالمسجد النبوي بلغ في الأسبوع ذاته (5.168.764) مصليًا، منهم (340,958) مصليًا في الروضة الشريفة، وبلغ عدد من أدى السلام على النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما- (523,979) زائرًا.

يُذكر أن الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستخدم تقنية متطورة، تعتمد على حساسات قارئة، لرصد أعداد المصلين والمعتمرين من قاصدي البيت العتيق على أرضية المداخل الرئيسة للمسجد الحرام والمسجد النبوي، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية عبر متابعة التدفقات والحشود وتمكين الجهات القائمة على إدارتها، وذلك ضمن الشراكة مع الجهات ذات العلاقة.

