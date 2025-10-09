Icon

أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية لزاتكا خلال سبتمبر

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣١ مساءً
أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية لزاتكا خلال سبتمبر
المواطن - واس

نفّذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”زاتكا” أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر سبتمبر 2025م، وذلك على الأســواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم”زاتكا” حمود الحربي أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها، شملـت عـددًا من القطـاعـات التجـاريـة، من أبرزها: قطاع التجزئة، والتبغ، والمطاعم، وقطاع ورش السيارات.

مخالفات عديدة

وأشار الحربي إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات عدم وجود الأختام الضريبية، وعدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة، إضافةً إلى مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.

زاتكا للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن يوليو الماضي

زاتكا تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها 

وأفاد أن هذه الزيـارات تهدف إلى تعزيز مسـتوى الالتزام بـأحكـام الأنظمـة الضريبية السـاريـة في المملكـة لـدى المكلفين من قطـاع الأعمـال وتحقيق العدالة الضريبية والحـد من التعـاملات التجـاريـة المخـالفـة للتعليمات والضـوابط التي تـدخل في إطار اختصاص “زاتكا”، إلى جانب أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.

ودعا المتحدث الرسمي باسم الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مُنشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa) أو من خلال تطبيق “زاتكا”(ZATCA) للهواتف الذكية, حيث تُقدم “زاتكا”وفق ضوابط محددة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

