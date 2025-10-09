أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية لزاتكا خلال سبتمبر

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
نفّذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك”زاتكا” أكثر من 20 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر سبتمبر 2025م، وذلك على الأســواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم”زاتكا” حمود الحربي أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها، شملـت عـددًا من القطـاعـات التجـاريـة، من أبرزها: قطاع التجزئة، والتبغ، والمطاعم، وقطاع ورش السيارات.
وأشار الحربي إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات عدم وجود الأختام الضريبية، وعدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة، إضافةً إلى مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.
وأفاد أن هذه الزيـارات تهدف إلى تعزيز مسـتوى الالتزام بـأحكـام الأنظمـة الضريبية السـاريـة في المملكـة لـدى المكلفين من قطـاع الأعمـال وتحقيق العدالة الضريبية والحـد من التعـاملات التجـاريـة المخـالفـة للتعليمات والضـوابط التي تـدخل في إطار اختصاص “زاتكا”، إلى جانب أن ذلك يأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.
ودعا المتحدث الرسمي باسم الهيئة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مُنشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa) أو من خلال تطبيق “زاتكا”(ZATCA) للهواتف الذكية, حيث تُقدم “زاتكا”وفق ضوابط محددة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.