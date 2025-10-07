Icon

الأخضر يواجه إندونيسيا غدًا بافتتاح الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم Icon التحف اليابانية تزيّن أجنحة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon ولي العهد يستعرض هاتفيًا المستجدات الإقليمية مع ملك الأردن Icon عملية نوعية تحبط تهريب 29.4 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان Icon أكثر من 300 ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 Icon تويوتا تستدعي 400 ألف سيارة في أمريكا Icon هل يسبب شاي الماتشا نقص الحديد في الجسم؟ Icon انهيار مبنى وسط مدريد يسفر عن إصابة وفقدان 7 عمال Icon استقرار النفط بعد زيادة تحالف أوبك+ الإنتاج بأقل من المتوقع Icon سلمان العالمي للغة العربية يختتم مؤتمره السنوي بمشاركة 50 خبيرًا من 30 دولة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال خمسة أيام

أكثر من 300 ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٥ مساءً
أكثر من 300 ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 إقبالًا جماهيريًا واسعًا، إذ تجاوز عدد زوّاره خلال خمسة أيام فقط أكثر من 300 ألف زائر، في تأكيد لمكانته بصفته إحدى أبرز الفعاليات الكبرى في المملكة والعالم.

ويُقام المعرض في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض) بتنظيم من نادي الصقور السعودي، ويستمر حتى يوم السبت 11 أكتوبر الجاري، وسط مشاركة أكثر من 1300 عارض وعلامة تجارية في مجالات الصقارة والصيد والتخييم والرحلات البرية، قادمين من 45 دولة، تتوزع على 28 قطاعًا متخصصًا، ويصاحبها 23 فعالية متنوعة.

قد يهمّك أيضاً
انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بأكثر من 23 فعالية

انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بأكثر من 23 فعالية

75 %؜ مبيعات إحدى شركات الأسلحة بمعرض الصقور

75 %؜ مبيعات إحدى شركات الأسلحة بمعرض الصقور


وشهد المعرض حضورًا لافتًا وتفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تصدرت فعالياته ولقطاته المميزة قائمة “الترند” والمنشورات الأكثر مشاهدة وتداولًا، مجسدةً حجم الاهتمام الشعبي والإعلامي الكبير بالمعرض.

وتجمع فعاليات ومناطق المعرض الذي يعد رافدًا اقتصاديًا بين الثقافة والموروث والترفيه والتعليم، من أبرزها سباق الملواح، ومزاد نادي الصقور السعودي، ومنطقة الصقور المنغولية التي تُقام للمرة الأولى، ومتحف السلوقي، والجناح الصيني بمشاركة 50 شركة متخصصة، ومنطقة التراث العالمي المسجَّل في اليونسكو (حمى نجران)، وسفاري المعرض، وقرية صقار المستقبل، إلى جانب متحف شلايل الرقمي، ومنطقة أزياء الصقارة، ومنطقة السيارات الكلاسيكية، ومناطق الفنون والحياكة التي تحتضن الحرفيات السعوديات، ومعارض فنية تلبي تطلعات العائلات والزوار من مختلف الفئات.


ويقدم المعرض لزواره عروضًا تفاعلية وتجارب ثرية تشمل فعالية الدعو الخاصة بالصقور، وعروضًا فلكلورية تجسّد العرضة السعودية والخطوة الجنوبية والخبيتي وغيرها من الفنون الأدائية، إلى جانب عروض الفروسية التي تمزج بين الخيول والصقور، وتجارب الكارتينغ والدفع الرباعي في حلبات متخصصة، وركوب الهجن، ومزاد الهجن بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، ومزاد الصقور، وميادين الرماية بالأسلحة النارية والهوائية والسهام، وفعالية رسم الجواد العربي، إضافة إلى جلسات حوارية تتناول تجارب الصقارين وتجارة الصقور والصقور في الثقافة والأدب، وأكثر من 30 ورشة عمل حرفية وتدريبية في مجالات متنوعة.

ويعكس الإقبال الكبير النجاحات المتواصلة التي يحققها المعرض عامًا بعد عام، بوصفه وجهةً تجمع عشّاق الصقور والصيد والرحلات من مختلف دول العالم، وتجسّد جهود نادي الصقور السعودي في صون الموروث الثقافي والبيئي للصقارة وتقديمه بروحٍ عصرية تستقطب مختلف الفئات والاهتمامات داخل المملكة وخارجها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بأكثر من 23 فعالية
السعودية اليوم

انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025...

السعودية اليوم
الأمن البيئي يشارك بأحدث التقنيات والآليات في معرض الصقور والصيد السعودي
السعودية اليوم

الأمن البيئي يشارك بأحدث التقنيات والآليات في...

السعودية اليوم
التحف اليابانية تزيّن أجنحة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
السعودية اليوم

التحف اليابانية تزيّن أجنحة معرض الصقور والصيد...

السعودية اليوم
المدني يشارك ضمن جناح الداخلية في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
السعودية اليوم

المدني يشارك ضمن جناح الداخلية في معرض...

السعودية اليوم