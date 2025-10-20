أكثر من 39 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في السعودية بالربع الثالث من 2025 سلمان للإغاثة يدشّن المرحلة الأولى من مشروع تركيب محطات تحلية المياه في قطاع غزة الاتحاد يهزم الشرطة العراقي برباعية في دوري أبطال أندية آسيا حالات تستدعي تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة هيئة التأمين تُطلِق منصة ingate لتنظيم مؤتمر ومعرض التأمين العالمي 4 آداب عند زيارة المسجد الحرام رصد أكثر من 300 طائر من البجع الأبيض في محمية الملك سلمان حساب المواطن: افصحوا عن دخل تمهير أكثر من 1.8 مليون عقد أُصدِر للأفراد في قطاع تأجير السيارات المواصفات تصدر أول علامة جودة للخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون
كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم، أن عدد الرحلات المنفذة عبر تطبيقات نقل الركاب في المملكة حققت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من عام 2025م، بعد أن سجلت أكثر من 39.04 مليون رحلة، بارتفاع بلغ 78 % مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م.
وتصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد الرحلات المنفذة في تطبيقات نقل الركاب، بعد أن سجلت نسبة 43.90%، بينما حلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الثانية بتسجيلها نسبة 22.13%، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 14.50%، وجاءت بعدها منطقة المدينة المنورة بنسبة 5.76%، ثم منطقة عسير مسجلة نسبة 3.55%، فيما حلت بعدها منطقة القصيم بنسبة 3.00%، ومنطقة تبوك بنسبة 2.49%، ومنطقة حائل بنسبة 1.85%.
وبحسب المؤشر الصادر عن الهيئة، سجلت منطقة جازان نسبة 1.13%، بينما بلغت النسبة في منطقة نجران 0.58%، تلتها منطقة الجوف بنسبة 0.55%، وجاءت بعدها منطقة الحدود الشمالية مسجلة نسبة 0.28%، وأخيرًا منطقة الباحة بنسبة 0.23%.
يشار إلى أن الهيئة تواصل جهودها في تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لنمو قطاع تطبيقات نقل الركاب، بما يعزز فرص الاستثمار فيه، ويضمن استدامة الخدمات ورفع جودة الأداء وفق أعلى المعايير.