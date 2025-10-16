Icon

أكثر من 42 مليون راكب للقطارات في السعودية خلال 2024

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٦ صباحاً
أكثر من 42 مليون راكب للقطارات في السعودية خلال 2024
المواطن - فريق التحرير

أظهر تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن عدد ركاب القطارات في المملكة تجاوز 42 مليون راكب خلال عام 2024، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 41% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر على النمو المتسارع لخدمات النقل بالسكك الحديدية وزيادة الإقبال على استخدامها كوسيلة تنقل حديثة وآمنة وفعالة.

وأصبحت القطارات تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين والمقيمين لما توفره من راحة وسرعة في التنقل، إلى جانب ارتفاع مستوى الأمان والخدمات المساندة، مثل الحجز الإلكتروني، ودقة المواعيد، وتكاملها مع منظومة النقل العام في مختلف المدن.

وجاءت زيادة عدد الركاب نتيجة التوسع في الخطوط التشغيلية التي تربط بين عدد من المناطق الحيوية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للمحطات ورفع كفاءة التشغيل والصيانة.

