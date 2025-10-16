أكثر من 42 مليون راكب للقطارات في السعودية خلال 2024

أظهر تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن عدد ركاب القطارات في المملكة تجاوز 42 مليون راكب خلال عام 2024، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 41% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر على النمو المتسارع لخدمات النقل بالسكك الحديدية وزيادة الإقبال على استخدامها كوسيلة تنقل حديثة وآمنة وفعالة.

وأصبحت القطارات تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين والمقيمين لما توفره من راحة وسرعة في التنقل، إلى جانب ارتفاع مستوى الأمان والخدمات المساندة، مثل الحجز الإلكتروني، ودقة المواعيد، وتكاملها مع منظومة النقل العام في مختلف المدن.

وجاءت زيادة عدد الركاب نتيجة التوسع في الخطوط التشغيلية التي تربط بين عدد من المناطق الحيوية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للمحطات ورفع كفاءة التشغيل والصيانة.