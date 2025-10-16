أكثر من 42 مليون راكب للقطارات في السعودية خلال 2024

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أظهر تقرير الهيئة العامة للإحصاء أن عدد ركاب القطارات في المملكة تجاوز 42 مليون راكب خلال عام 2024، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 41% مقارنة بالعام السابق، في مؤشر على النمو المتسارع لخدمات النقل بالسكك الحديدية وزيادة الإقبال على استخدامها كوسيلة تنقل حديثة وآمنة وفعالة.
وأصبحت القطارات تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين والمقيمين لما توفره من راحة وسرعة في التنقل، إلى جانب ارتفاع مستوى الأمان والخدمات المساندة، مثل الحجز الإلكتروني، ودقة المواعيد، وتكاملها مع منظومة النقل العام في مختلف المدن.
وجاءت زيادة عدد الركاب نتيجة التوسع في الخطوط التشغيلية التي تربط بين عدد من المناطق الحيوية، إضافة إلى تحسين البنية التحتية للمحطات ورفع كفاءة التشغيل والصيانة.