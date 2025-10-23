Icon

أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من غزة Icon صيد دون ترخيص.. القبض على مواطن بحوزته صقرين وكروان بالمدينة المنورة Icon فهد بن سلطان يواسي أسرة القايم Icon اللجنة السعودية للبادل توقّع اتفاقية شراكة مع طيران ناس كناقل جوي رسمي Icon إنارة أكثر من 39 ألف متر من الطرق والأحياء في المدينة المنورة خلال 3 أشهر Icon الصناعة تعالج 1117 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال سبتمبر 2025 Icon هلال جمادى الأولى يُزيّن الأفق الغربي الليلة Icon بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة نفق طريق الملك فهد في الدمام Icon ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في الرياض Icon موعد صدور أهلية حساب المواطن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من غزة

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٥٤ مساءً
أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من قطاع غزة، ومحيت أحياء بأكملها من الوجود جراء الدمار المستمر.

وذكرت “الأونروأ” -حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”- أن عائلات بأكملها ما زالت تبحث بين الركام عن الماء والمأوى، في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.

قد يهمّك أيضاً
العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا في غزة

العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا في غزة

ترمب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائمًا

ترمب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائمًا

وأوضحت الوكالة الأممية، أن فرقها تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان المتضررين رغم استمرار الحظر، مؤكدة التزامها بمواصلة عملها الإنساني في القطاع رغم الظروف الصعبة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول 200 جندي أميركي إلى إسرائيل لدعم التنسيق بشأن غزة
العالم

وصول 200 جندي أميركي إلى إسرائيل لدعم...

العالم
الأمم المتحدة تطالب بفتح جميع المعابر لتوسيع نطاق المساعدات إلى غزة
العالم

الأمم المتحدة تطالب بفتح جميع المعابر لتوسيع...

العالم
العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا في غزة
العالم

العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم...

العالم
ترمب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائمًا
العالم

ترمب: وقف إطلاق النار في غزة ما...

العالم
إسرائيل تقصف حي الشجاعية في غزة رغم الهدنة
العالم

إسرائيل تقصف حي الشجاعية في غزة رغم...

العالم