أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من غزة

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من قطاع غزة، ومحيت أحياء بأكملها من الوجود جراء الدمار المستمر.
وذكرت “الأونروأ” -حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”- أن عائلات بأكملها ما زالت تبحث بين الركام عن الماء والمأوى، في ظل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية.
وأوضحت الوكالة الأممية، أن فرقها تواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان المتضررين رغم استمرار الحظر، مؤكدة التزامها بمواصلة عملها الإنساني في القطاع رغم الظروف الصعبة.