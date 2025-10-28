Icon

أكثر من 997 حديقة عامة ومتنزهًا و14 واجهة بحرية بالشرقية لاستقبال الزوار

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٥ مساءً
أكثر من 997 حديقة عامة ومتنزهًا و14 واجهة بحرية بالشرقية لاستقبال الزوار

تشهد المنطقة الشرقية مع اعتدال الأجواء إقبالًا من المواطنين والمقيمين والزوار لقضاء أوقات ممتعة من خلال أكثر من (979) حديقة عامة، و(18) متنزهًا، و(14) واجهة بحرية وشاطئ، و(213) مضمار مشي، التي تشرف عليها أمانة المنطقة الشرقية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودعم السياحة، وتحسين جودة الحياة بالمنطقة.

مساحات ترفيهية للصغار والكبار

وأوضحت أمانة الشرقية أن هذه المرافق العامة المنتشرة في مدن ومحافظات المنطقة تضم مساحات ترفيهية للصغار والكبار، وألعابًا مختلفة لممارسة الرياضة، ومضامير للمشي الصحي، وجلسات ومرافق خدمية متكاملة، مؤكدة أنها تعمل على تلبية تطلعات السكان والزائرين وتعزيز السياحة، وترسيخ مكانة المنطقة الشرقية وجهةً سياحيةً متكاملة.

وأكدت الأمانة أن فرق الصيانة كثفت أعمال الصيانة للحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء، وصيانة ألعاب الأطفال والمعدات الرياضية وممرات المشاة، وأعمدة الإنارة ودورات المياه العامة، والأماكن المخصصة للجلوس، وتكثيف أعمال النظافة العامة والرقابة الميدانية المستمرة على المرافق؛ لضمان جاهزيتها لاستقبال المواطنين والمقيمين والزوار.

ورفعت أمانة الشرقية مستوى الخدمات البلدية التي تقدمها لخدمة الأهالي والزوار والمقيمين، وتنفيذ الأعمال اليومية ‏لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، ونظافة الساحات والميادين وصيانة الطرق والشوارع وإنارتها، وتنفيذ أعمال صيانة المرافق والألعاب وضمان توفر متطلبات السلامة كافة.

