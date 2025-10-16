Icon

ألمانيا الأكثر تعرضًا للهجمات السيبرانية بين دول الاتحاد الأوروبي

الخميس ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أوضحت شركة مايكروسوفت أن ألمانيا تُعدّ أكثر دول الاتحاد الأوروبي استهدافًا من قبل القراصنة الإلكترونيين، مشيرةً إلى أنها تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث عدد الهجمات السيبرانية.

وأوضح تقرير الدفاع الرقمي لعام 2025 الصادر عن الشركة أن (3.3%) من الهجمات الإلكترونية العالمية خلال النصف الأول من العام استهدفت أهدافًا داخل ألمانيا، فيما جاءت الولايات المتحدة في الصدارة بنسبة (24.8%) من الهجمات، تلتها المملكة المتحدة بنسبة (5.8%)، ثم إسرائيل بنسبة (3.5%).

وبيّنت مايكروسوفت أن (52%) من الهجمات استخدمت برامج الفدية لابتزاز الشركات والأفراد والمؤسسات، في حين شكّلت هجمات التجسس نحو (4%) فقط من الحالات.

وأكدت الشركة أن التهديدات الصادرة عن جهات حكومية ما تزال خطيرة ومستمرة، غير أن معظم الهجمات المباشرة تُنفذ من قبل قراصنة يسعون لتحقيق أرباح مالية.

