ألمانيا الأكثر تعرضًا للهجمات السيبرانية بين دول الاتحاد الأوروبي

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أوضحت شركة مايكروسوفت أن ألمانيا تُعدّ أكثر دول الاتحاد الأوروبي استهدافًا من قبل القراصنة الإلكترونيين، مشيرةً إلى أنها تحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث عدد الهجمات السيبرانية.
وأوضح تقرير الدفاع الرقمي لعام 2025 الصادر عن الشركة أن (3.3%) من الهجمات الإلكترونية العالمية خلال النصف الأول من العام استهدفت أهدافًا داخل ألمانيا، فيما جاءت الولايات المتحدة في الصدارة بنسبة (24.8%) من الهجمات، تلتها المملكة المتحدة بنسبة (5.8%)، ثم إسرائيل بنسبة (3.5%).
وبيّنت مايكروسوفت أن (52%) من الهجمات استخدمت برامج الفدية لابتزاز الشركات والأفراد والمؤسسات، في حين شكّلت هجمات التجسس نحو (4%) فقط من الحالات.
وأكدت الشركة أن التهديدات الصادرة عن جهات حكومية ما تزال خطيرة ومستمرة، غير أن معظم الهجمات المباشرة تُنفذ من قبل قراصنة يسعون لتحقيق أرباح مالية.