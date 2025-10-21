أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بطلعة التمياط

طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلةً ببلدية طلعة التمياط- (11) فرصة استثمارية متنوعة، وذلك عبر منصة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”؛ بهدف تعزيز التنمية المحلية وجذب المستثمرين وروّاد الأعمال للمشاركة في تطوير الخدمات والمرافق.

11 فرصة استثمارية

وأوضحت بلدية طلعة التمياط أن الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل إنشاء وتشغيل ملاعب رياضية، ونادٍ رياضي نسائي، وسوق مركزي، ومستوصف أهلي، ومدرسة أهلية، إضافة إلى خدمات فندقية، وأنشطة وخدمات زراعية وحيوانية، وإنشاء وتشغيل نقاط بيع أسطوانات الغاز، وخدمات الدعاية والإعلان والتسويق، وخدمات الصرافة، وتشغيل وصيانة أنشطة المركبات وخدمات السيارات.

وبيّنت البلدية أن آخر موعد لشراء كراسة الشروط وفتح المظاريف هو 31 ديسمبر 2025م، داعيةً المستثمرين وروّاد الأعمال إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسات وشروطها من خلال بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.