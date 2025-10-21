أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بطلعة التمياط الأمم المتحدة تحذر من الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين الفلسطينيين ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي الحكومة الرقمية تعلن انطلاق تحدي الابتكار 2025 سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.9 مليارات ريال حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعًا من المواطنين مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11545 نقطة الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب ضبط مواطن رعى 5 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
طرحت أمانة منطقة الحدود الشمالية -ممثلةً ببلدية طلعة التمياط- (11) فرصة استثمارية متنوعة، وذلك عبر منصة الاستثمار في المدن السعودية “فرص”؛ بهدف تعزيز التنمية المحلية وجذب المستثمرين وروّاد الأعمال للمشاركة في تطوير الخدمات والمرافق.
وأوضحت بلدية طلعة التمياط أن الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل إنشاء وتشغيل ملاعب رياضية، ونادٍ رياضي نسائي، وسوق مركزي، ومستوصف أهلي، ومدرسة أهلية، إضافة إلى خدمات فندقية، وأنشطة وخدمات زراعية وحيوانية، وإنشاء وتشغيل نقاط بيع أسطوانات الغاز، وخدمات الدعاية والإعلان والتسويق، وخدمات الصرافة، وتشغيل وصيانة أنشطة المركبات وخدمات السيارات.
وبيّنت البلدية أن آخر موعد لشراء كراسة الشروط وفتح المظاريف هو 31 ديسمبر 2025م، داعيةً المستثمرين وروّاد الأعمال إلى الاطلاع على تفاصيل المنافسات وشروطها من خلال بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.