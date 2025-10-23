مدير الدفاع المدني يقف على جاهزية مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية السعودية ودول عربية والتعاون الإسلامي يدينون ممارسات الاحتلال الإسرائيلي أمانة الرياض تغلق 85 منشأة وتصادر 13.5 طنًا من الأغذية كأس نادي الصقور السعودي 2025 يعلن شروط وأحكام المشاركة في أشواطه سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا بتداولات 4.8 مليارات ريال الديوان الملكي: وفاة الأميرة نوف بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4% فيديو.. عشرة قتلى و12 مفقودًا بانفجار مصنع في روسيا حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ 8 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية أمانة جدة تُطّلق بوابة إلكترونية للإبداع والابتكار البلدي
أسفرت الحملة الرقابية التي نفذتها أمانة منطقة الرياض في حي الفيصلية، بمشاركة الجهات الأمنية وعدد من الجهات الحكومية، عن إغلاق 85 منشأة، وتحرير 171 مخالفة، وفصل خدمات الكهرباء عن 32 موقعًا، وضبط 22 بائعًا متجولًا، ومصادرة 13.5 طنًا من الخضار والفواكه والمواد الغذائية، إضافةً إلى إتلاف 901 منتج من التبغ ومصادرة 61 مادة عينية متنوعة، إلى جانب تسجيل 230 مخالفة للجهات الحكومية الأخرى المشاركة في الحملة.
واستهدفت الحملة منشآت تجارية مخالفة لا تحمل تراخيص نظامية، وكذلك منازل حُوِّل جزء منها إلى نشاط تجاري يُؤَجَّر لعمالة تعمل لحسابها الخاص، وشملت المطاعم، والمغاسل، وصالونات الحلاقة، ومحال الخياطة، ومحال بيع الملابس الجاهزة، وبوفيهات، كما شملت الجولة الوقوف على مواقع الباعة الجائلين.
وكشفت الفرق الرقابية عن مخالفات نوعية وخطيرة أبرزها بيع منتجات تبغ مجهولة المصدر، وضبط مواد غذائية فاسدة كانت في طريقها للمستهلكين، وعرض منتجات عناية شخصية منتهية الصلاحية، وتخزين المواد الغذائية بطرق غير آمنة، كما تمت مصادرة مواد غذائية صالحة للاستخدام جرى تسليمها للجمعيات الخيرية المشاركة في الحملة.
واتخذت الأمانة إجراءات صارمة للتعامل مع هذه المخالفات، شملت الإنذارات، وتحرير محاضر الضبط، وفرض الغرامات، وإغلاق المنشآت التي تشكل خطرًا على الصحة العامة، حمايةً للمستهلك وضمانًا لسلامة الغذاء، وتستمر الحملة الرقابية عبر جولات يومية ودورية للأحياء والمواقع التجارية، مع متابعة المنشآت المخالفة للتأكد من تصحيح أوضاعها، مستفيدةً من الأنظمة التقنية الحديثة لتوثيق ورصد المخالفات.
وأكدت الأمانة أن قنوات البلاغات عبر تطبيق “مدينتي” تسهم في سرعة التدخل الميداني، مشيرةً إلى أن تعاون السكان يمثل شراكة فاعلة تعزز حماية المجتمع وتضمن جودة الخدمات، بما يحقق مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة ورؤية الأمانة في الارتقاء بجودة الحياة في العاصمة.