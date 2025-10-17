أمانة الشرقية تقدّم أكثر من 29 خدمة رقمية عبر توكلنا

تقدّم أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 29 خدمة إلكترونية عبر تطبيق “توكلنا خدمات”، تشمل البلاغات عبر 940، وخدمات المشاركة المجتمعية، والأخبار، وبيانات المخططات، وتصريح ضخ المياه، وحجز المواعيد، واستعلامات متنوعة مثل رخص الصراف الآلي، رخص البناء، العقود الاستثمارية والصناعية، إيصال التيار الكهربائي، الفواتير، المنح، وسماحية ترخيص المخططات، إضافة إلى خدمات الشكوى، التطوع، التدريب التعاوني، والمخالفات.

ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة للتحول الرقمي ودعم رؤية السعودية 2030، مع خطط لإضافة مزيد من الخدمات الرقمية لتحقيق تجربة متكاملة وسهلة للمستفيدين.

يُذكر أن تطبيق “توكلنا” يخدم أكثر من 34 مليون مستفيد من المواطنين والمقيمين والزائرين، ويضم أكثر من 1000 خدمة مقدمة من أكثر من 250 جهة، مما يعكس نجاح مسيرة التحول الرقمي في المملكة.