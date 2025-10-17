أمانة الشرقية تقدّم أكثر من 29 خدمة رقمية عبر توكلنا

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
تقدّم أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 29 خدمة إلكترونية عبر تطبيق “توكلنا خدمات”، تشمل البلاغات عبر 940، وخدمات المشاركة المجتمعية، والأخبار، وبيانات المخططات، وتصريح ضخ المياه، وحجز المواعيد، واستعلامات متنوعة مثل رخص الصراف الآلي، رخص البناء، العقود الاستثمارية والصناعية، إيصال التيار الكهربائي، الفواتير، المنح، وسماحية ترخيص المخططات، إضافة إلى خدمات الشكوى، التطوع، التدريب التعاوني، والمخالفات.
ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة للتحول الرقمي ودعم رؤية السعودية 2030، مع خطط لإضافة مزيد من الخدمات الرقمية لتحقيق تجربة متكاملة وسهلة للمستفيدين.
يُذكر أن تطبيق “توكلنا” يخدم أكثر من 34 مليون مستفيد من المواطنين والمقيمين والزائرين، ويضم أكثر من 1000 خدمة مقدمة من أكثر من 250 جهة، مما يعكس نجاح مسيرة التحول الرقمي في المملكة.