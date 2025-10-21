أمانة العاصمة المقدسة تبدأ استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة استعدادًا لحج 1447هـ

Icon

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥١ مساءً
المواطن - واس

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، بدء استقبال طلبات تأهيل متعهدي الإعاشة لموسم حج عام 1447هـ، وذلك ضمن استعداداتها المبكرة لضمان جاهزية الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ورفع كفاءة التشغيل الميداني؛ بما يحقق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية.

وأوضحت الأمانة أن استقبال الطلبات سيبدأ اعتبارًا من اليوم 29 / 04 / 1447هـ عبر منصة تأهيل المتعهدين: هنا، داعية الجهات الراغبة في تقديم خدمات الإعاشة إلى المبادرة باستكمال وتحديث بياناتها وفق متطلبات التأهيل المعتمدة، مع الالتزام بالضوابط الفنية والإدارية المحددة لاعتماد الطلبات.

وبيّنت الأمانة أن عملية التأهيل تهدف إلى ضمان تقديم خدمات غذائية ذات جودة عالية وآمنة، وتعزيز الجاهزية التشغيلية قبل انطلاق موسم الحج، من خلال تطبيق آليات رقابة دقيقة ومعايير فنية صارمة تسهم في سلامة منظومة الإعاشة واستدامتها.

ويأتي هذا الإجراء ضمن منهجية الأمانة في التخطيط المبكر والتكامل المؤسسي مع الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق بيئة تشغيلية منظمة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتُعزّز مكانة مكة المكرمة باعتبارها نموذجًا رائدًا في إدارة المواسم والعمليات التشغيلية الكبرى.

