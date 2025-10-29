أمانة العاصمة المقدسة تطبق الإجراءات التصحيحية على المنشآت التجارية

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في تطبيق الإجراءات التصحيحية المكانية والتشغيلية على المنشآت غير الملتزمة باشتراطات رخص الإنشاء والتشغيل بهدف تنظيم بيئة العمل العمرانية ورفع مستوى الامتثال، من خلال تكثيف الجولات الميدانية والرقابة الفنية، والتأكد من تطبيق كود البناء السعودي والأنظمة البلدية في المنطقة.

وأفادت الأمانة أنه يجري العمل على متابعة التزام المنشآت بالأنظمة البلدية وتحديث تراخيصها وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة لضمان تنظيم بيئة العمل وتحقيق أعلى مستويات الامتثال والجودة والتي يتجاوز عددها (3200) منشأة تشمل الورش والمستودعات.

وأهابت الأمانة بجميع أصحاب العمل والمستثمرين للأنشطة التجارية بالالتزام بالأنظمة البلدية المعتمدة والاشتراطات التنظيمية، دعمًا للجهود الرامية إلى بيئة استثمارية آمنة وتنمية حضرية مستدامة تليق بمكانة العاصمة المقدسة.