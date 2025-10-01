“الهوية السياحية” تعزز تنمية القطاع السياحي لـ المدينة المنورة وريادتها عالميًا بدء دخول أفواج الإبل والماشية لمناطق الرعي بمحمية الإمام تركي فنون العمارة والتصميم تعقد شراكات استراتيجية مع “إعمار السعودية” و”بيتونيا” زراعة البن في جازان.. إرث متأصل ومستقبل مشرق شركة التصنيف الإعلامية والهيئة الملكية لمدينة الرياض يوقعان اتفاقية “الحي الإبداعي” أمانة جدة تستعيد أكثر من 15 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11529 نقطة تكريم السعودية بجائزة أممية تقديرًا لجهودها في مكافحة الأمراض غير السارية ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في منطقة تبوك خدمة رقمية جديدة عبر توكلنا للتحقق من تراخيص وتصاريح إدارة النفايات
تمكنت أمانة محافظة جدة من استعادة 15.2 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية في نطاق بلدية ذهبان الفرعية، بعد تحريرها من 120 حظيرة عشوائية، وذلك في إطار جهودها لمنع التعديات على الممتلكات العامة، ومعالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية في البلدية وبمشاركة لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، شرعت خلال الأسبوع الجاري في أعمال الإزالة لـ 120 حظيرة مخالفة، ضمن حملة استمرّت ثلاثة أيام، مدعومة بالأفراد والآليات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في استعادة مساحة كبيرة من الأراضي الحكومية، والقضاء على أحد مظاهر التشوه البصري في المدينة.
وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في تعزيز الرقابة البلدية، لحماية الممتلكات العامة، والحد من الممارسات العشوائية، إلى جانب تحسين المشهد الحضري والبيئي، بما يسهم في الرقي بجودة الحياة للسكان والزائرين.