أمانة جدة تستعيد أكثر من 15 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية

تمكنت أمانة محافظة جدة من استعادة 15.2 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية في نطاق بلدية ذهبان الفرعية، بعد تحريرها من 120 حظيرة عشوائية، وذلك في إطار جهودها لمنع التعديات على الممتلكات العامة، ومعالجة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري.

إزالة التعديات

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية في البلدية وبمشاركة لجنة مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، شرعت خلال الأسبوع الجاري في أعمال الإزالة لـ 120 حظيرة مخالفة، ضمن حملة استمرّت ثلاثة أيام، مدعومة بالأفراد والآليات، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في استعادة مساحة كبيرة من الأراضي الحكومية، والقضاء على أحد مظاهر التشوه البصري في المدينة.

وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في تعزيز الرقابة البلدية، لحماية الممتلكات العامة، والحد من الممارسات العشوائية، إلى جانب تحسين المشهد الحضري والبيئي، بما يسهم في الرقي بجودة الحياة للسكان والزائرين.