Icon

أمانة جدة تعلن بدء مهلة إخلاء مواقع تشاليح السيارات في الحمدانية Icon تعليم جازان يعتمد تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس Icon هيئة العناية بالحرمين: 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال ربيع الثاني Icon رئيس وزراء جمهورية كوبا يصل الرياض Icon خلال أسبوع.. ضبط 22613 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف Icon الأراضي البيضاء تحدد موعد انتهاء المهلة النظامية للتسجيل في الرياض Icon واشنطن تعيّن ستيفن فاجن قائدًا مدنيًا لمركز التنسيق بشأن غزة Icon العمل في النوبات الليلية قد يؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي Icon زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية كازاخستان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تمهيدًا لانتقالها للموقع الجديد

أمانة جدة تعلن بدء مهلة إخلاء مواقع تشاليح السيارات في الحمدانية

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٨ مساءً
أمانة جدة تعلن بدء مهلة إخلاء مواقع تشاليح السيارات في الحمدانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أمانة محافظة جدة بدء مهلة لإخلاء مواقع تشاليح السيارات في حي الحمدانية، تمهيدًا لانتقال النشاط إلى الموقع الجديد جنوب جدة، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025م، داعية المستثمرين والعاملين في هذا المجال إلى سرعة استكمال إجراءات الإخلاء، ومراجعة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني للاستفسارات ذات الصلة.

بدء مهلة إخلاء مواقع تشاليح السيارات

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات تنفيذ مشروع مخطط تشاليح السيارات (قطع الغيار المستعملة) الذي يُعد أحد المكونات الرئيسة لمشروع مدينة تجميع المعادن، والهادف إلى إنشاء مركز نموذجي متكامل يجمع المستثمرين في نشاط التشاليح ضمن بيئة منظمة ومهيأة لتقديم الخدمات بصورة حضارية وآمنة.
وأوضحت الأمانة أن المشروع يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 1.9 مليون متر مربع، منها 850 ألف متر مربع مساحة تأجيرية، تضم 291 قطعة أرض متنوعة المساحات، مما يتيح مرونة في خيارات التأجير الفردي أو المجمع، إلى جانب مواقع تجارية وخدمية تخدم مرتادي المنطقة والمستثمرين.
وبيّنت أن المخطط يتميز بتكامل خدماته ومرافقه العامة، التي تشمل محال تجارية، ومواقف سيارات، ومساجد، وسكنًا للعمالة، ودورات مياه عامة، إضافة إلى شبكة طرق وممرات مشاة مصممة وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم العمراني، مضيفة إلى أن شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني وقّعت عقد شراكة لبناء محطة كهرباء في مدينة تجميع المعادن، وتعمل على استكمال الخدمات المساندة خلال الفترة القادمة.

قد يهمّك أيضاً
أمانة جدة تُطّلق بوابة إلكترونية للإبداع والابتكار البلدي

أمانة جدة تُطّلق بوابة إلكترونية للإبداع والابتكار البلدي

أمانة جدة تستعيد أكثر من 15 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية

أمانة جدة تستعيد أكثر من 15 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تُطّلق بوابة إلكترونية للإبداع والابتكار البلدي
السعودية اليوم

أمانة جدة تُطّلق بوابة إلكترونية للإبداع والابتكار...

السعودية اليوم