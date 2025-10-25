أمانة جدة تعلن بدء مهلة إخلاء مواقع تشاليح السيارات في الحمدانية

أعلنت أمانة محافظة جدة بدء مهلة لإخلاء مواقع تشاليح السيارات في حي الحمدانية، تمهيدًا لانتقال النشاط إلى الموقع الجديد جنوب جدة، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025م، داعية المستثمرين والعاملين في هذا المجال إلى سرعة استكمال إجراءات الإخلاء، ومراجعة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني للاستفسارات ذات الصلة.

بدء مهلة إخلاء مواقع تشاليح السيارات

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات تنفيذ مشروع مخطط تشاليح السيارات (قطع الغيار المستعملة) الذي يُعد أحد المكونات الرئيسة لمشروع مدينة تجميع المعادن، والهادف إلى إنشاء مركز نموذجي متكامل يجمع المستثمرين في نشاط التشاليح ضمن بيئة منظمة ومهيأة لتقديم الخدمات بصورة حضارية وآمنة.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 1.9 مليون متر مربع، منها 850 ألف متر مربع مساحة تأجيرية، تضم 291 قطعة أرض متنوعة المساحات، مما يتيح مرونة في خيارات التأجير الفردي أو المجمع، إلى جانب مواقع تجارية وخدمية تخدم مرتادي المنطقة والمستثمرين.

وبيّنت أن المخطط يتميز بتكامل خدماته ومرافقه العامة، التي تشمل محال تجارية، ومواقف سيارات، ومساجد، وسكنًا للعمالة، ودورات مياه عامة، إضافة إلى شبكة طرق وممرات مشاة مصممة وفق أعلى معايير السلامة والتنظيم العمراني، مضيفة إلى أن شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني وقّعت عقد شراكة لبناء محطة كهرباء في مدينة تجميع المعادن، وتعمل على استكمال الخدمات المساندة خلال الفترة القادمة.