أمانة جدة تُطّلق بوابة إلكترونية للإبداع والابتكار البلدي

أطلق معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، البوابة الإلكترونية للإبداع والابتكار البلدي، وهي بوابة تفاعلية تمكن من مشاركة جميع أصحاب المصلحة في الارتقاء بجودة الحياة بمدينة جدة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف البوابة إلى تعزيز مشاركة السكان؛ لا سيما الشباب والفتيات، في صياغة الحلول المبتكرة للتحديات البلدية، وتمكينهم من المساهمة في تحسين الخدمات والبنية التحتية ورفع جودة الحياة في مدينة جدة، عبر منصة تفاعلية تسهّل تقديم الأفكار والمقترحات التطويرية.

بوابة إلكترونية للإبداع والابتكار

وتسعى المنصة إلى بناء مجتمع إبداعي مستدام يضم المبدعين والمهتمين من مختلف القطاعات، من خلال برامج وأنشطة تشمل الهاكاثونات والمسابقات والورش والمنتديات، الهادفة إلى تحفيز الإبداع والابتكار الرقمي وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية، والمساحات الخضراء، وإدارة النفايات، والنقل العام، والمدن الذكية، والواجهات البحرية, كما تدعم المنصة جهود التحول الرقمي في القطاع البلدي، وتعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتطوير الخدمات وتحسين الأداء؛ بما يسهم في تحقيق نموذج وطني رائد للابتكار البلدي.

وأوضحت مساعد الأمين للتخطيط الإستراتيجي في أمانة محافظة جدة أبرار باشويعر، أن البوابة تُكمل منظومة إشراك أصحاب المصلحة التي تتضمن بناء تواصل فعّال مع السكان والزوار، وإشراكهم في الارتقاء بجودة الحياة في مدينة جدة.

وبينت أن الأمانة احتفلت اليوم بإنجازاتها التي تضمنت تحقيق (24) جائزة خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2025، إضافةً إلى إنجازات متفردة أخرى حققتها الأمانة كنماذج عمل متميزة وناجحة على مستوى المملكة, مشيرةً إلى تكريم معالي أمين محافظة جدة بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله عبدالرحمن إسماعيل، للمشاركين كافة في تحقيق هذه المنجزات من رؤساء قطاعات وموظفين وعمالة، في تجسيدٍ حيّ لنموذج التميز المؤسسي, علاوة على الاحتفاء بالعاملين الميدانيين في قطاع النظافة ضمن فعالية “العمالة في أعيننا”.

وجاءت الفعالية ضمن مبادرات وكالة الخدمات ممثلة في إدارة تحصيل الإيرادات، وبشراكة إستراتيجية مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، تأكيدًا على التكامل بين الجهات الحكومية في تعزيز قيم التقدير وتحفيز العاملين الميدانيين الذين يسهمون في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتحسين البيئة الحضرية.