Icon

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4% Icon فيديو.. عشرة قتلى و12 مفقودًا بانفجار مصنع في روسيا Icon حرس الحدود بمكة المكرمة ينقذ 8 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية Icon أمانة جدة تُطّلق بوابة إلكترونية للإبداع والابتكار البلدي Icon سلمان الدوسري يبحث في قطر سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات Icon إحباط تهريب 35 ألف قرص ممنوع في جازان Icon ⁧استدعاء 4,991 مركبة BMW عدة طرازات لخطر نشوب حريق بحجرة المحرك Icon المجيرمة.. وجهة الصقّارين وهواة الطيور المهاجرة على ساحل البحر الأحمر Icon أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من غزة Icon صيد دون ترخيص.. القبض على مواطن بحوزته صقرين وكروان بالمدينة المنورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمانة جدة تُطّلق بوابة إلكترونية للإبداع والابتكار البلدي

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٠٦ مساءً
أمانة جدة تُطّلق بوابة إلكترونية للإبداع والابتكار البلدي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلق معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، البوابة الإلكترونية للإبداع والابتكار البلدي، وهي بوابة تفاعلية تمكن من مشاركة جميع أصحاب المصلحة في الارتقاء بجودة الحياة بمدينة جدة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف البوابة إلى تعزيز مشاركة السكان؛ لا سيما الشباب والفتيات، في صياغة الحلول المبتكرة للتحديات البلدية، وتمكينهم من المساهمة في تحسين الخدمات والبنية التحتية ورفع جودة الحياة في مدينة جدة، عبر منصة تفاعلية تسهّل تقديم الأفكار والمقترحات التطويرية.

بوابة إلكترونية للإبداع والابتكار

وتسعى المنصة إلى بناء مجتمع إبداعي مستدام يضم المبدعين والمهتمين من مختلف القطاعات، من خلال برامج وأنشطة تشمل الهاكاثونات والمسابقات والورش والمنتديات، الهادفة إلى تحفيز الإبداع والابتكار الرقمي وتبادل الخبرات في مجالات البنية التحتية، والمساحات الخضراء، وإدارة النفايات، والنقل العام، والمدن الذكية، والواجهات البحرية, كما تدعم المنصة جهود التحول الرقمي في القطاع البلدي، وتعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتطوير الخدمات وتحسين الأداء؛ بما يسهم في تحقيق نموذج وطني رائد للابتكار البلدي.

قد يهمّك أيضاً
أمانة جدة تستعيد أكثر من 15 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية

أمانة جدة تستعيد أكثر من 15 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية

فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة

فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة

وأوضحت مساعد الأمين للتخطيط الإستراتيجي في أمانة محافظة جدة أبرار باشويعر، أن البوابة تُكمل منظومة إشراك أصحاب المصلحة التي تتضمن بناء تواصل فعّال مع السكان والزوار، وإشراكهم في الارتقاء بجودة الحياة في مدينة جدة.
وبينت أن الأمانة احتفلت اليوم بإنجازاتها التي تضمنت تحقيق (24) جائزة خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2025، إضافةً إلى إنجازات متفردة أخرى حققتها الأمانة كنماذج عمل متميزة وناجحة على مستوى المملكة, مشيرةً إلى تكريم معالي أمين محافظة جدة بحضور مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله عبدالرحمن إسماعيل، للمشاركين كافة في تحقيق هذه المنجزات من رؤساء قطاعات وموظفين وعمالة، في تجسيدٍ حيّ لنموذج التميز المؤسسي, علاوة على الاحتفاء بالعاملين الميدانيين في قطاع النظافة ضمن فعالية “العمالة في أعيننا”.

وجاءت الفعالية ضمن مبادرات وكالة الخدمات ممثلة في إدارة تحصيل الإيرادات، وبشراكة إستراتيجية مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، تأكيدًا على التكامل بين الجهات الحكومية في تعزيز قيم التقدير وتحفيز العاملين الميدانيين الذين يسهمون في الارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتحسين البيئة الحضرية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد