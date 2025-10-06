Icon

أخبار رئيسية
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٨ صباحاً
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الجوف, تبوك.

توقعات حالة الطقس

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (20 – 50) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة (10 – 32) كم/ساعة تصل إلى (50) كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه خليج العقبة.

أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى غربية تتحول مساءً جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية شرقية إلى شرقية تتحول مساءً شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة (10 – 28) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

