Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم  Icon السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار Icon شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام Icon المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق Icon فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام Icon وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير Icon وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي Icon وظائف شاغرة لدى شركة الخزف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢١ صباحاً
أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة, تصل إلى غزيرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وأجزاء من مناطق الشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك, والأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض, تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

توقعات حالة الطقس

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15 – 30) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة (10 – 25) كم/ساعة تصل إلى (45) كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

قد يهمّك أيضاً
الأرصاد : أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

الأرصاد : أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 6 مناطق

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 6 مناطق

أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط, وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة (10 – 25) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح نشطة على 6 مناطق
أخبار رئيسية

أمطار رعدية غزيرة وبرد ورياح نشطة على...

أخبار رئيسية
تنبيه من سفارة السعودية للمواطنين في تركيا بشأن الطقس
السعودية اليوم

تنبيه من سفارة السعودية للمواطنين في تركيا...

السعودية اليوم
طقس الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على عدة مناطق
أخبار رئيسية

طقس الأحد.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد...

أخبار رئيسية
درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة الأعلى بـ39 مئوية والسودة الأدنى
السعودية اليوم

درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة الأعلى بـ39...

السعودية اليوم
أمطار وسيول وصواعق رعدية على منطقة جازان
السعودية اليوم

أمطار وسيول وصواعق رعدية على منطقة جازان

السعودية اليوم