أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة, تصل إلى غزيرة على أجزاء من منطقتي عسير وجازان, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وأجزاء من مناطق الشرقية، والحدود الشمالية، والجوف، وتبوك, والأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض, تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

توقعات حالة الطقس

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة (15 – 30) كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة (10 – 25) كم/ساعة تصل إلى (45) كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج إلى متوسط يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط, وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة (10 – 25) كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.