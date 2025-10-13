أمطار على منطقة الباحة حتى المساء 

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على محافظات المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.