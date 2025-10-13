Icon

سلمان للإغاثة يوزّع 960 سلة غذائية في الخرطوم  Icon السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار Icon شؤون الحرمين: لا تتجاوزوا الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام Icon المنتخب السعودي يختتم استعداده لمواجهة العراق Icon فيصل بن فرحان يترأس وفد السعودية في قمة شرم الشيخ للسلام Icon وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة والجمارك Icon القبض على شخص سرق محلًا تجاريًا باستخدام سلاح أبيض في عسير Icon وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد التخصصي Icon وظائف شاغرة لدى شركة الخزف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار على منطقة الباحة حتى المساء 

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٤ مساءً
أمطار على منطقة الباحة حتى المساء 

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على محافظات المخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
مكتب مودة للمساندة الحقوقية يخدم سيدات الباحة .. قريبًا

مكتب مودة للمساندة الحقوقية يخدم سيدات الباحة .. قريبًا

مدني الباحة يحذر: ابتعدوا عن مجاري الأودية والشعاب وتجنبوا مواقع الأمطار

مدني الباحة يحذر: ابتعدوا عن مجاري الأودية والشعاب وتجنبوا مواقع الأمطار

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شاهد.. جريان سيل بطاط جنوب المخواة في الباحة
السعودية اليوم

شاهد.. جريان سيل بطاط جنوب المخواة في...

السعودية اليوم