أمطار على منطقة الباحة حتى المساء 

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤١ صباحاً
أمطار على منطقة الباحة حتى المساء 
المواطن - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة مصحوبة برياح شديدة السرعة, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وجريان السيول, وتساقط البرد, وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي, والقرى, والمندق, وبني حسن, والعقيق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

