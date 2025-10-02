أمطار على منطقة الباحة حتى المساء 

السياحة تطلق خدمة ترخيص النزل خلال موسم الحج المؤقتة في مكة والمدينة درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 43 والسودة 12 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول تنويه مهم بشأن فاتورة الكهرباء في حساب المواطن أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء ما الفئات المشمولة من المرحلة الـ 4 لخدمة تحويل رواتب العمالة؟ وظائف شاغرة بـ شركة الأنظمة الميكانيكية وظائف شاغرة لدى فروع شركة جسارة إيلون ماسك يقترب من نصف تريليون دولار.. أغنى رجل في التاريخ أميركا ستخسر 15 مليار دولار كل أسبوع من الإغلاق
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحة مصحوبة برياح شديدة السرعة, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وجريان السيول, وتساقط البرد, وصواعق رعدية، على مدينة الباحة، ومحافظات بلجرشي, والقرى, والمندق, وبني حسن, والعقيق, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد, والأجزاء المجاورة لها.
وبيَّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.