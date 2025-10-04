Icon

أمطار على منطقة جازان

السبت ٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبو عريش، وضمد، وصبيا، وهروب، وبيش، والدرب، ومركز الفطيحة.

توقعات حالة الطقس 

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، كذلك على المنطقة الشرقية، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، حائل، المدينة المنورة.

