أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء 

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة جوية مؤثرة على منطقة الباحة، تشمل هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية، مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى احتمال جريان السيول وتساقط البرد وحدوث صواعق رعدية.

وتشمل الحالة مدينة الباحة ومحافظات القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، المخواة، قلوة، الحجرة، غامد الزناد، إضافة إلى الأجزاء المجاورة.

وأوضح المركز أن الحالة مستمرة –بمشيئة الله– حتى الساعة الثامنة مساءً، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة.

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة, مكة المكرمة.

ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية لمنطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة ، القصيم وحائل كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها.