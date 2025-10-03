Icon

أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء  Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألمانيا Icon إحباط تهريب أكثر من 19 كيلو شبو مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى السعودية Icon خطيب المسجد الحرام: التوبة من أعظم أسباب التزكية للنفس والإصلاح للقلب Icon ضبط 2174 مركبة مخالفة وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة Icon إسرائيل تعترض آخر سفينة في أسطول الصمود Icon الشيف الحارثي: طهي 100 ذبيحة يوم عرفة كان أصعب لحظة في مسيرتي Icon الخزانة الأمريكية تعتزم طرح سندات بـ 119 مليار دولار Icon ظهور شواطئ رملية بالإسكندرية يثير القلق Icon خطوات نقل اللوحات عبر منصة أبشر.. توضيح من المرور  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء 

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠٦ مساءً
أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى المساء 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة جوية مؤثرة على منطقة الباحة، تشمل هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية، مع انعدام في مدى الرؤية الأفقية، إضافة إلى احتمال جريان السيول وتساقط البرد وحدوث صواعق رعدية.

وتشمل الحالة مدينة الباحة ومحافظات القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، المخواة، قلوة، الحجرة، غامد الزناد، إضافة إلى الأجزاء المجاورة.

قد يهمّك أيضاً
محاصيل زراعية متنوعة تنتجها مزارع الباحة وترفدها لأسواق مناطق السعودية

محاصيل زراعية متنوعة تنتجها مزارع الباحة وترفدها لأسواق مناطق السعودية

صور.. أمير الباحة في زيارة تفقدية لمحافظة بني حسن

صور.. أمير الباحة في زيارة تفقدية لمحافظة بني حسن

وأوضح المركز أن الحالة مستمرة –بمشيئة الله– حتى الساعة الثامنة مساءً، داعيًا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة.

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة, مكة المكرمة.

ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية والأجزاء الساحلية لمنطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة ، القصيم وحائل كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة خاصة الجنوبية منها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار على منطقة الباحة حتى المساء 
السعودية اليوم

أمطار على منطقة الباحة حتى المساء 

السعودية اليوم