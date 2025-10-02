أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء ما الفئات المشمولة من المرحلة الـ 4 لخدمة تحويل رواتب العمالة؟ وظائف شاغرة بـ شركة الأنظمة الميكانيكية وظائف شاغرة لدى فروع شركة جسارة إيلون ماسك يقترب من نصف تريليون دولار.. أغنى رجل في التاريخ أميركا ستخسر 15 مليار دولار كل أسبوع من الإغلاق موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وظائف شاغرة بـ شركة الخزف وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير.
وبحسب ما ذكر مركز الأرصاد، يصاحب الحالة رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظتي رجال ألمع، ومحايل.
وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.