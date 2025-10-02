أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء 

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير.

وبحسب ما ذكر مركز الأرصاد، يصاحب الحالة رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظتي رجال ألمع، ومحايل.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.