Icon

أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء  Icon ما الفئات المشمولة من المرحلة الـ 4 لخدمة تحويل رواتب العمالة؟ Icon وظائف شاغرة بـ شركة الأنظمة الميكانيكية Icon وظائف شاغرة لدى فروع شركة جسارة Icon إيلون ماسك يقترب من نصف تريليون دولار.. أغنى رجل في التاريخ Icon أميركا ستخسر 15 مليار دولار كل أسبوع من الإغلاق Icon موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا Icon وظائف شاغرة بـ شركة الخزف Icon وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS Icon وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء 

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير.

وبحسب ما ذكر مركز الأرصاد، يصاحب الحالة رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظتي رجال ألمع، ومحايل.

قد يهمّك أيضاً
#تعليق_الدراسة في مدارس عسير غدًا

#تعليق_الدراسة في مدارس عسير غدًا

شاهد.. طرق أبها تكتسي بأشجار الجاكرندا

شاهد.. طرق أبها تكتسي بأشجار الجاكرندا

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فرع هيئة الصحفيين بعسير ينظم ندوة “الخطاب الإعلامي للوطن.. بين ترسيخ الهوية وتعزيز القيم”
السعودية اليوم

فرع هيئة الصحفيين بعسير ينظم ندوة “الخطاب...

السعودية اليوم
أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء 
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة...

السعودية اليوم
القبض على 10 إثيوبيين في منطقة عسير
السعودية اليوم

القبض على 10 إثيوبيين في منطقة عسير

السعودية اليوم
مشهد غروب بديع.. الضباب يحتضن قمم عسير
السعودية اليوم

مشهد غروب بديع.. الضباب يحتضن قمم عسير

السعودية اليوم
القبض على مروج الإمفيتامين في عسير
السعودية اليوم

القبض على مروج الإمفيتامين في عسير

السعودية اليوم