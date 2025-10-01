انفجارات في ميونيخ وانتشار للشرطة أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء لقطات صادمة من انهيار مدرسة على الطلاب إثر زلزال إندونيسيا أبل تتحرك لإصلاح مشكلة الخدوش في آيفون 17 رسميًا.. الولايات المتحدة تدخل في حالة شلل فيدرالي طرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر أبشر حتى الغد عشرات القتلى في زلزال بقوة 6.9 درجات يضرب الفلبين علاج جديد يعزز فعالية المضادات الحيوية التقليدية توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 5 مناطق سلمان للإغاثة ينفذ 6 مشاريع طبية تطوعية في دمشق
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة.
وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.