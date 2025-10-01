Icon

أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء 

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء 
المواطن - فريق التحرير

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة.

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

السعودية اليوم