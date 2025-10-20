أمطار وسحب رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير, في حين تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك, على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية, ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

توقعات حالة الطقس

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 – 25 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف الموج يصل إلى متوسط الموج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه خليج العقبة.

أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.