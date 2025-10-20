Icon

الأفواج الأمنية تقبض على مخالف لتهريبه 4 كيلو قات في جازان Icon تقديم موعد صرف معاشات نوفمبر Icon سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في كرري بالخرطوم Icon حريق محدود في مرفق تعليمي بحي التعاون في الرياض Icon الخليج يتغلب على الرياض برباعية في دوري روشن Icon وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 5 مدن Icon وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير Icon وظائف شاغرة في شركة طيران الرياض Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon وظائف شاغرة بشركة داون تاون السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار وسحب رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٥ صباحاً
أمطار وسحب رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير, في حين تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك, على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية, ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

توقعات حالة الطقس

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 – 25 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه خليج العقبة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه خليج العقبة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف الموج يصل إلى متوسط الموج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي كذلك باتجاه خليج العقبة.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الفلبين

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الفلبين

‏بالصور.. “البحري بنقي”‏ تدشن أعمالها من دبي

‏بالصور.. “البحري بنقي”‏ تدشن أعمالها من دبي

أما حالة الرياح السطحية في الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المرور يحذر: ترك الأطفال في السيارة بهذه الحالة مخالفة
السعودية اليوم

المرور يحذر: ترك الأطفال في السيارة بهذه...

السعودية اليوم
طيران ناس يدشن أول منطقة لتسجيل المسافرين الأطفال وعائلاتهم في مطار جدة
السعودية اليوم

طيران ناس يدشن أول منطقة لتسجيل المسافرين...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الخزف

حصاد اليوم
رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة تبوك
السعودية اليوم

رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة...

السعودية اليوم
حرس الحدود يشارك في تنفيذ فرضية الإخلاء والإنقاذ أثناء حالات الأمطار والسيول
السعودية اليوم

حرس الحدود يشارك في تنفيذ فرضية الإخلاء...

السعودية اليوم
تنبيه من أمطار وسيول وصواعق رعدية على عسير
السعودية اليوم

تنبيه من أمطار وسيول وصواعق رعدية على...

السعودية اليوم
مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر
العالم

مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر

العالم
توكلنا يطلق درع الخدمة المتميزة للخدمات الأكثر فاعلية في التطبيق
السعودية اليوم

توكلنا يطلق درع الخدمة المتميزة للخدمات الأكثر...

السعودية اليوم