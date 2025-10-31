أمطار وصواعق على منطقة تبوك حتى العاشرة مساء 

نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم من أمطار خفيفة على تيماء، وتبوك تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وقال مركز الأرصاد إن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.‏