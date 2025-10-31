توضيح من سكني بشأن آلية الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة حساب المواطن يوضح الموقف حال الموافقة على الاعتراض بعد 10 أكتوبر مقتل 21 شخصًا جراء انهيار أرضي في بابوا غينيا أمطار وصواعق على منطقة تبوك حتى العاشرة مساء الذهب يواصل الارتفاع ويتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي النفط يتجه لانخفاض للشهر الثالث مع صعود الدولار رصد فيروس جديد شبيه بكورونا في خفافيش البرازيل توقعات الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة ورياح على عدة مناطق وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي
نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم من أمطار خفيفة على تيماء، وتبوك تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وقال مركز الأرصاد إن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.