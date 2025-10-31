Icon

توضيح من سكني بشأن آلية الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة Icon حساب المواطن يوضح الموقف حال الموافقة على الاعتراض بعد 10 أكتوبر Icon مقتل 21 شخصًا جراء انهيار أرضي في بابوا غينيا Icon أمطار وصواعق على منطقة تبوك حتى العاشرة مساء  Icon الذهب يواصل الارتفاع ويتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي Icon النفط يتجه لانخفاض للشهر الثالث مع صعود الدولار Icon رصد فيروس جديد شبيه بكورونا في خفافيش البرازيل Icon توقعات الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة ورياح على عدة مناطق  Icon وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار وصواعق على منطقة تبوك حتى العاشرة مساء 

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٧ صباحاً
أمطار وصواعق على منطقة تبوك حتى العاشرة مساء 
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم من أمطار خفيفة على تيماء، وتبوك تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وقال مركز الأرصاد إن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً.‏

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص بتبوك

ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص بتبوك

رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة تبوك

رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة تبوك

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد