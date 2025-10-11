أمطار وعواصف رعدية على الباحة

شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة متوسطة, مصحوبة بعواصف رعدية, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة, شملت أجزاءً متفرقة من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

توقعات حالة الطقس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، الشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، وعلى منطقة تبوك.