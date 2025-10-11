أمطار وعواصف رعدية على الباحة

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة متوسطة, مصحوبة بعواصف رعدية, وانعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة, شملت أجزاءً متفرقة من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء متفرقة من محافظات بلجرشي, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها، سال على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، الشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق، وعلى منطقة تبوك.