بجامع الإمام تركي بن عبدالله

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد آل سعود

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤١ مساءً
أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد آل سعود
المواطن - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود -رحمها الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.

وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير تركي بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية، وصاحب السمو الأمير محمد بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سلطان بن تركي بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير خالد بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير محمد بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن تركي بن محمد بن سعود الكبير، وصاحب السمو الأمير محمد بن خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبدالرحمن.
كما أدى الصلاة مع سموه عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.

