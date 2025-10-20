أمير الرياض يستقبل الهزري المتنازل عن قاتل ابنه ويشيد بموقفه عادات صحية بعد الـ 60 تعزز الصحة والمناعة عطل في “أمازون ويب سيرفيسز” يشل سناب شات ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية ضبط مواطن لارتكابه مخالفة الشروع في الصيد دون ترخيص بتبوك طرح 42 مشروعًا عبر منصة استطلاع تنبيه من رياح شديدة تحجب الرؤية على حائل إطلاق برنامج التعليم الإلكتروني بمعهد الحرم هل يمكن لمن ترك العمل الحصول على دعم ساند؟ هل إيقاف الخدمات يؤثر على استحقاق دعم ريف؟
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفيران بن سعيد الهزري وأبناءه المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى.
وأشاد سموه بموقفه وامتثاله للتعاليم الإسلامية التي تدعو للعفو والصفح عند المقدرة، والوقوف عند توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تحث على التعاضد والتسامح وعدم الفرقة.
وسأل سموه الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل هذا العمل في ميزان العافي.