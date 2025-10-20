أمير الرياض يستقبل الهزري المتنازل عن قاتل ابنه ويشيد بموقفه

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم اليوم، سفيران بن سعيد الهزري وأبناءه المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى.

وأشاد سموه بموقفه وامتثاله للتعاليم الإسلامية التي تدعو للعفو والصفح عند المقدرة، والوقوف عند توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تحث على التعاضد والتسامح وعدم الفرقة.

وسأل سموه الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل هذا العمل في ميزان العافي.