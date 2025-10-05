Icon

أمير الشرقية يدشّن حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية Icon السعودية و7 دول ترحب بخطوات حماس بشأن مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة Icon موسوعة سعوديبيديا تبرز حضورها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 Icon بدء أعمال التسجيل العقاري لـ 115 حيًا بالرياض والقصيم والشرقية Icon ارتفاع أرباح المراعي 7.5% إلى 613 مليون ريال Icon البنيان في اليوم العالمي للمعلم: أنتم من يزرع الأمل ويضيء دروب المستقبل Icon المرور يحدد خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر Icon موعد انتخابات مجلس النواب في مصر Icon التدريب التقني: 76 ألف متدرب ومتدربة بالأكاديميات العالمية في الكليات التقنية  Icon انطلاق الانتخابات البرلمانية في سوريا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ينفذها تجمّع الشرقية الصحي

أمير الشرقية يدشّن حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٥ مساءً
أمير الشرقية يدشّن حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية، التي ينفذها تجمّع الشرقية الصحي، بحضور الرئيس التنفيذي للتجمّع الدكتور عبدالعزيز الغامدي.

حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بالدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس حرصها على تهيئة بيئة صحية آمنة تعزز من صحة الإنسان وجودة حياته، مثمنًا الدور الفاعل الذي تقوم به القطاعات الصحية في تعزيز الوعي المجتمعي، ورفع مستوى المناعة العامة، مشيرًا إلى أهمية التطعيم ضد الأمراض الموسمية، خصوصًا للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية.

قد يهمّك أيضاً
أمير الشرقية يدعم مبادرات هيئة الصحفيين ويطالب بإبراز مقومات المنطقة

أمير الشرقية يدعم مبادرات هيئة الصحفيين ويطالب بإبراز مقومات المنطقة

أمير الشرقية يشيد بالهيئة الملكية للجبيل: تقدم خدمات نوعية للمواطن 

أمير الشرقية يشيد بالهيئة الملكية للجبيل: تقدم خدمات نوعية للمواطن 

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لتجمّع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي أن الحملة؛ تهدف إلى الوصول للفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح الإنفلونزا، مبينًا أن التطعيم متاح في جميع مراكز الرعاية الأولية التابعة للتجمع، إضافةً إلى تنظيم فرق ميدانية للوصول إلى المستفيدين في أماكنهم.

ورفع الدكتور الغامدي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه وحرصه الدائم على متابعة المبادرات الصحية الوقائية، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يشكل دافعًا لتعزيز الجهود الرامية إلى رفع مستوى السلامة والصحة العامة في المنطقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الشرقية يستقبل قائد المنطقة بمناسبة تكليفه
السعودية اليوم

أمير الشرقية يستقبل قائد المنطقة بمناسبة تكليفه

السعودية اليوم
أمير الشرقية: المشروعات العملاقة بالمنطقة نقلة نوعية في مسيرة التنمية
السعودية اليوم

أمير الشرقية: المشروعات العملاقة بالمنطقة نقلة نوعية...

السعودية اليوم