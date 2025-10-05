أمير الشرقية يدشّن حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية السعودية و7 دول ترحب بخطوات حماس بشأن مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة موسوعة سعوديبيديا تبرز حضورها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 بدء أعمال التسجيل العقاري لـ 115 حيًا بالرياض والقصيم والشرقية ارتفاع أرباح المراعي 7.5% إلى 613 مليون ريال البنيان في اليوم العالمي للمعلم: أنتم من يزرع الأمل ويضيء دروب المستقبل المرور يحدد خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر موعد انتخابات مجلس النواب في مصر التدريب التقني: 76 ألف متدرب ومتدربة بالأكاديميات العالمية في الكليات التقنية انطلاق الانتخابات البرلمانية في سوريا
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية، التي ينفذها تجمّع الشرقية الصحي، بحضور الرئيس التنفيذي للتجمّع الدكتور عبدالعزيز الغامدي.
وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بالدعم الذي يحظى به القطاع الصحي من القيادة الرشيدة -أيدها الله- مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس حرصها على تهيئة بيئة صحية آمنة تعزز من صحة الإنسان وجودة حياته، مثمنًا الدور الفاعل الذي تقوم به القطاعات الصحية في تعزيز الوعي المجتمعي، ورفع مستوى المناعة العامة، مشيرًا إلى أهمية التطعيم ضد الأمراض الموسمية، خصوصًا للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لتجمّع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي أن الحملة؛ تهدف إلى الوصول للفئات ذات الأولوية في الحصول على لقاح الإنفلونزا، مبينًا أن التطعيم متاح في جميع مراكز الرعاية الأولية التابعة للتجمع، إضافةً إلى تنظيم فرق ميدانية للوصول إلى المستفيدين في أماكنهم.
ورفع الدكتور الغامدي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه وحرصه الدائم على متابعة المبادرات الصحية الوقائية، مؤكدًا أن هذا الاهتمام يشكل دافعًا لتعزيز الجهود الرامية إلى رفع مستوى السلامة والصحة العامة في المنطقة.
