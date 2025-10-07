كرسي د. المهنا يدشن الجلسات الحوارية بلقاء الأمير تركي الفيصل تقويم التعليم توضح خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات أمير الشرقية يرعى غدًا انطلاق فعاليات معرض الحرف والأعمال اليدوية 2025 تمديد فترة التقديم على جائزة التميز 2025 بجامعة الإمام محمد بن سعود انهيار أرضي يجرف حافلة ويودي بحياة 15 شخصًا بالهند الأخضر يواجه إندونيسيا غدًا بافتتاح الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم التحف اليابانية تزيّن أجنحة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 ولي العهد يستعرض هاتفيًا المستجدات الإقليمية مع ملك الأردن عملية نوعية تحبط تهريب 29.4 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان أكثر من 300 ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، غدًا انطلاق فعاليات معرض الحرف والأعمال اليدوية 2025، الذي يستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، في معارض الظهران “إكسبو” بالخبر.
ويشارك في المعرض أكثر من (300) عارض من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، إضافةً إلى أصحاب الحرف والأعمال اليدوية.
ويهدف المعرض إلى تطوير قطاع الحرف اليدوية وتنظيمه، من خلال تمكين الحرفيين والفنانين التشكيليين من تنمية قدراتهم واكتساب المهارات المهنية والإدارية والإبداعية اللازمة لرفع جودة منتجاتهم، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم لعرضها وبيعها ضمن أجنحة المعرض المتنوعة عبر قنوات تسويقية منظمة، بما يسهم في تحقيق دخل مستدام وتحفيزهم على ريادة الأعمال.