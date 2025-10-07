أمير الشرقية يرعى غدًا انطلاق فعاليات معرض الحرف والأعمال اليدوية 2025

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، غدًا انطلاق فعاليات معرض الحرف والأعمال اليدوية 2025، الذي يستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري، في معارض الظهران “إكسبو” بالخبر.

ويشارك في المعرض أكثر من (300) عارض من مختلف الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية، إضافةً إلى أصحاب الحرف والأعمال اليدوية.

ويهدف المعرض إلى تطوير قطاع الحرف اليدوية وتنظيمه، من خلال تمكين الحرفيين والفنانين التشكيليين من تنمية قدراتهم واكتساب المهارات المهنية والإدارية والإبداعية اللازمة لرفع جودة منتجاتهم، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم لعرضها وبيعها ضمن أجنحة المعرض المتنوعة عبر قنوات تسويقية منظمة، بما يسهم في تحقيق دخل مستدام وتحفيزهم على ريادة الأعمال.