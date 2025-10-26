أمير الشرقية يُدشّن معرض وظائف 2025

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم فعاليات معرض “وظائف 2025م” في نسخته الحادية عشرة، الذي تنظمه غرفة الشرقية في معارض شركة الظهران إكسبو، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وشركات التوظيف والتدريب والتأهيل.

واطلع سموهما خلال الجولة بين أجنحة المعرض، على الخدمات والفرص الوظيفية التي تقدمها الجهات المشاركة وأبرز أهداف المعرض، ومكوناته والبرامج المصاحبة له والفرص المطروحة أمام الباحثين والباحثات عن عمل.



وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أن ما توليه القيادة الرشيدة – أيدها الله – من دعمٍ واهتمامٍ بالكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل لهم، يُجسّد حرصها الدائم على تمكين أبناء الوطن للمشاركة الفاعلة في سوق العمل، وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة، مشيرًا إلى أهمية استمرار الجهود في تطوير المهارات الوطنية وتأهيل الكفاءات الشابة، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديثة ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ونوّه سموه إلى أن المعرض يُمثل أحد النماذج الداعمة لتوجهات رؤية السعودية 2030 في رفع نسب التوطين، وتمكين الشباب والشابات من فرص عمل نوعية تواكب التحولات الاقتصادية والتنموية الكبرى التي تشهدها المملكة.



من جانبه ثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية وحضور سمو نائبه، مؤكدًا أن ذلك يمنح المعرض دعمًا مؤسسيًا كبيرًا يعزز من أثره في دعم التوظيف وتمكين الكفاءات الوطنية، لافتاً النظر إلى أن المعرض يُعد منصة مميزة تجمع تحت سقف واحد نخبة من الشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية، وتتيح التواصل المباشر بين الباحثين عن عمل ومسؤولي الموارد البشرية وأصحاب القرار.

وأضاف الرزيزاء أن نسخة هذا العام تتميز بتوسّع قطاعات المشاركة وإطلاق مبادرات نوعية لتأهيل الشباب من خلال “جادة الإرشاد المهني” التي تقدم جلسات توجيهية وبرامج تدريبية تعزز جاهزية الباحثين عن العمل، وتدعم بناء علاقات مهنية تسهم في تطوير مستقبلهم الوظيفي.



يُذكر أن غرفة الشرقية أطلقت مبادرة إقامة معارض التوظيف منذ عام 2013م، واستمرت من خلالها في تقديم خدمات نوعية تهدف إلى تعزيز التوطين، وربط الكفاءات الوطنية بفرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات، فيما يشكل معرض “وظائف 2025م” امتدادًا لهذه الجهود، ومنصة وطنية تُسهم في تمكين أبناء وبنات الوطن من المساهمة في مسيرة التنمية والازدهار.

وفي ختام الحفل، كرم سمو أمير المنطقة الشرقية الرعاة والداعمين للمعرض، مثمنًا جهودهم في دعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز التوظيف وتمكين الشباب السعودي.