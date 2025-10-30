Icon

أمير القصيم يرعى انطلاق منافسات “باها القصيم تويوتا 2025” Icon الأخضر يواجه كوت ديفوار والجزائر وديًّا استعدادًا لبطولة كأس العرب Icon مجلس الأمن يندد بجرائم قوات الدعم السريع في الفاشر Icon البنك المركزي الأوروبي يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير Icon الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود Icon إطلاق مبادرة منح الابتكار في تحديات صناعة الأمن السيبراني Icon غرامة مليون ريال لشركة تأمين لمخالفتها نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب Icon إطلاق اسم الأمير خالد الفيصل على مركز الأبحاث ومبنى كلية القانون بجامعة الفيصل Icon وزارة المالية: 270 مليار ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث 2025 Icon لندن تحتضن معرضًا مصورًا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمير القصيم يرعى انطلاق منافسات “باها القصيم تويوتا 2025”

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٩ مساءً
أمير القصيم يرعى انطلاق منافسات “باها القصيم تويوتا 2025”
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، انطلاق منافسات “باها القصيم تويوتا – 2025 ” الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا – التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة وإمارة منطقة القصيم وأمانة المنطقة، وبرعاية الشريك الرسمي “جميل لرياضة المحركات” ونادي منظمي السباقات السعودي.

قد يهمّك أيضاً
أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة

أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة

أمير القصيم يوجه بإحالة قضية تبديل جثمان بمستشفى الرس للنيابة العامة

أمير القصيم يوجه بإحالة قضية تبديل جثمان بمستشفى الرس للنيابة العامة

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بالجهود المبذولة من الاتحاد والجهات المشاركة في تنظيم الحدث، مشيرًا إلى أن إقامة مثل هذه البطولات العالمية في القصيم تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة – أيدها الله – وحرصها على تعزيز مكانة المملكة في المحافل الرياضية الدولية، مؤكدًا أن المنطقة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية وتنموية تؤهلها لاستضافة الفعاليات الكبرى، بما يسهم في تعزيز الحراك الرياضي والاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الرياضي وتمكين الشباب وتحسين جودة الحياة.

من جهته، ألقى سمو الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز كلمةً أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته الكريمة، مشيدًا بتعاون كافة الجهات الحكومية والخاصة في إنجاح الحدث وتنظيمه باحترافية عالية، مؤكدًا أن “باها القصيم” تمثل محطةً رئيسية في مسيرة بطولة السعودية تويوتا نحو ترسيخ رياضة المحركات محليًا وعالميًا.

وتقام فعاليات “باها القصيم تويوتا 2025 ” على مدى أربعة أيام في منتزه القصيم الوطني بمدينة بريدة، بمشاركة واسعة من المتسابقين المحليين والدوليين، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق رياضة السيارات.

وتشمل الفعالية مراحل متعددة تبدأ بالتسجيل والتدقيق الإداري والفني، يعقبها المؤتمر الصحفي وحفل الانطلاق الرسمي، ثم المراحل الخاصة للسباق في كلٍّ من الثميرية والربيعية، وتختتم بحفل تتويج الأبطال في المنصة الرئيسية بمنتزه القصيم الوطني.

  

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد