أمير القصيم يرعى انطلاق منافسات “باها القصيم تويوتا 2025”

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، انطلاق منافسات “باها القصيم تويوتا – 2025 ” الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا – التي ينظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة وإمارة منطقة القصيم وأمانة المنطقة، وبرعاية الشريك الرسمي “جميل لرياضة المحركات” ونادي منظمي السباقات السعودي.

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بالجهود المبذولة من الاتحاد والجهات المشاركة في تنظيم الحدث، مشيرًا إلى أن إقامة مثل هذه البطولات العالمية في القصيم تعكس الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة الرشيدة – أيدها الله – وحرصها على تعزيز مكانة المملكة في المحافل الرياضية الدولية، مؤكدًا أن المنطقة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية وتنموية تؤهلها لاستضافة الفعاليات الكبرى، بما يسهم في تعزيز الحراك الرياضي والاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع الرياضي وتمكين الشباب وتحسين جودة الحياة.

من جهته، ألقى سمو الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز كلمةً أعرب فيها عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته الكريمة، مشيدًا بتعاون كافة الجهات الحكومية والخاصة في إنجاح الحدث وتنظيمه باحترافية عالية، مؤكدًا أن “باها القصيم” تمثل محطةً رئيسية في مسيرة بطولة السعودية تويوتا نحو ترسيخ رياضة المحركات محليًا وعالميًا.

وتقام فعاليات “باها القصيم تويوتا 2025 ” على مدى أربعة أيام في منتزه القصيم الوطني بمدينة بريدة، بمشاركة واسعة من المتسابقين المحليين والدوليين، وسط حضور جماهيري كبير من عشاق رياضة السيارات.

وتشمل الفعالية مراحل متعددة تبدأ بالتسجيل والتدقيق الإداري والفني، يعقبها المؤتمر الصحفي وحفل الانطلاق الرسمي، ثم المراحل الخاصة للسباق في كلٍّ من الثميرية والربيعية، وتختتم بحفل تتويج الأبطال في المنصة الرئيسية بمنتزه القصيم الوطني.